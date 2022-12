Jetzt reinhören: Die fünfte Folge unseres Gartenpodcasts „Querbeet“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Jürgen Ackmann, Lokalchef des Bersenbrücker Kreisblattes, fasste schon vor vielen Jahren mit seiner Familie den Entschluss, einen Teil des Grundstücks ums Haus für Gemüsebeete zu nutzen. Zunächst als Aktion mit pädagogischem Ansatz für die Kinder gedacht, erwuchs daraus ein wahres Familienprojekt mit dem Ergebnis: Gemüse kauft die Familie nur noch, wenn sie partout mal etwas haben möchte, das zu dieser Zeit im heimischen Garten nicht wächst. Im Podcast erzählt der Gemüsegärtner, wie die Familie die Aufgaben im gemeinsamen Gemüseanbau verteilt, und welche Erfahrungen sie dabei machen.

Jürgen Ackmann bereitet das Feld für die Saat vor. Foto: Jan Ackmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Im lockeren Gespräch führen die Podcast-Macher Bastian Rabeneck und Julia Kuhlmann durch das Thema und staunen gemeinsam über die Vorräte, die die Familie aus der eigenen Ernte angelegt und konserviert hat. Wie geht man damit um, dass grundsätzlich zur Erntezeit so vieles gleichzeitig reif wird? Wie verhindert man, dass der Möhren-Liebhaber so viel einsät, dass den anderen Familienmitgliedern Angst und Bange wird? Im Gemüsegarten lässt sich so manches erleben.

Die Macher des Podcasts Querbeet Bastian Rabeneck und Julia Kuhlmann profitieren von der reichen Kürbis-Ernte auf dem Grundstück ihres Kollegen. Foto: Jan Ackmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wir wünschen viel Spaß beim Hören!