Jetzt reinhören: Selbstversorgung mit Judith Rakers im Gartenpodcast Querbeet:

Tagesschau-Moderatorin Judith Rakers lebt nach eigener Aussage „am Arsch der Welt“. Den Redakteuren Julia Kuhlmann und Bastian Rabeneck hat sie erzählt, dass es zwar Mut brauchte, als frisch geschiedene Frau aus der Großstadt in die Einsamkeit im Hamburger Umland zu ziehen, sie aber keine Angst vorm Alleinsein hat.

Als sie auf die 40 zugegangen sei, habe sich das Leben in der Stadt nicht mehr richtig angefühlt. Rakers sagt: „Immer, wenn ich im Urlaub abends auf einem rostigen Gartenstuhl am Lagerfeuer saß, dachte ich, jetzt bin ich richtig glücklich. Warum habe ich das nicht in meinem Alltag?“ Jahrelang habe sie nach einem Haus in der Nähe von Hamburg gesucht, und als sie eins gefunden hatte, habe „schon im ersten Jahr angefangen, ohne jegliche Vorerfahrung Gemüse anzubauen“.

Selbstversorgung nach kürzester Zeit

In kürzester Zeit sei aus ihr, die davon überzeugt gewesen sei, „keinen grünen Daumen zu haben“, eine Selbstversorgerin geworden. Die einzige Gefahr, die vom Homefarming ausgehe, sei, „dass man immer mehr ausprobieren und anpflanzen möchte“. Künftigen Selbstversorgern rät sie, klein anzufangen, schließlich reiche anfangs schon ein Blumentopf, in dem man ganzjährig Kresse anbaue oder Kräuter. Auch Pflücksalat sei sehr gut geeignet für den Einstieg in die Selbstversorgung. Den Anbau von Salat, Gemüse und Obst hält die Moderatorin, selbst viel unterwegs, gerade für Berufstätige für eine gute Idee, weil so immer etwas Frisches zum Ernten und Zubereiten vorhanden sei.

Das Gespräch mit Judith Rakers lesen Sie hier auch als Interview.

Frisches fürs Essen nach dem Studiodienst

Im Podcast verrät die Moderatorin: „Ich stand früher ganz oft vor dem Problem, dass der Kühlschrank leer war, wenn ich von langen Drehreisen nach Hause kam oder spät abends von der Nachrichtenschicht zurückkehrte. Weil ich vorher nicht einkaufen war, weil ich die Zeit nicht hatte oder weil das dann schon wieder schrumpelig geworden war in der Null-Grad-Zone meines Kühlschranks. Jetzt ist es so, egal von wo ich komme, von welcher Geschäftsreise oder welchem Studiodienst auch immer ich gehe in den Garten und kann mir einfach etwas pflücken und ernten und das dann frischund lecker zubereiten.“

Mach‘s Dir lecker zu Hause, ist das Motto von Judith Rakers, die ein Garten- und Kochbuch mit vielen Rezepten herausgebracht hat. Foto: Frank von Wieding/Gräfe und Unzer Verlag Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Gartenbuch Homefarming mit 100 Rezepten

In ihrem zweiten Gartenbuch mit dem Titel „Homefarming: Das Kochbuch. Mit der eigenen Ernte durchs ganze Jahr“ liefert die TV-Moderatorin mehr als 100 Rezepte für alle, die zu Hause Obst und Gemüse anbauen und sich saisonal und regional ernähren wollen.

Redakteure Bastian Rabeneck und Julia Kuhlmann begeistern sich für Gemüseanbau und sind die Macher des Gartenpodcasts Querbeet. Foto: Jan Ackmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

