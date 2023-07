Bei hohen Temperaturen vermehren sich Fruchtfliegen explosionsartig. Foto: imago images/blickwinkel up-down up-down Fruchtfliegenfalle selber machen Fruchtfliegen loswerden: Wie man die Plagegeister in der Küche richtig bekämpft , Joachim Schmitz und | 06.07.2023, 17:32 Uhr Von Eva Dorothée Schmid Sven Husung | 06.07.2023, 17:32 Uhr

Im Sommer vermehren sich Fruchtfliegen fleißig, vor allem in Küchen. Was tun gegen die Plagegeister? Wie bekämpft man sie? Und was kann man tun, damit sie sich gar nicht erst vermehren? Unsere Tipps.