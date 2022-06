Einfach mal rein in die Natur, raus aus der Stadt. Dort wo Autos herumfahren und Gebäude an Gebäude steht und die Wärme sich nur so staut, fällt es manchmal schwer, sich wohlzufühlen und zu entspannen. In der Natur ist es etwas ruhiger, ein wenig bunter. Der Wunsch vieler Menschen nach mehr Grün und nach mehr Natur ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen – kilometerweite Spaziergänge während der Corona-Lockdowns haben sicherlich dazu beigetragen. In der Stadt, wo eben auch viele Menschen wohnen und arbeiten, ist das aber nicht immer möglich. Grüne Oasen wie Stadtparks sind daher liebgewonnene Rückzugsorte. Mit Bäumen gesäumte Straßen machen zudem gleich ein viel freundlicheres Klima – im doppelten Sinn. Wer noch etwas mehr Grün in seinem alltäglichen Leben haben möchte, der setzt auf Fassaden- oder Dachbegrünung, ein Trend, der eigentlich gar kein Trend ist.

Begrünung nimmt an Bedeutung zu

Denn betrachtet man so manche mit Efeu oder anderem Blattwerk geschmückte Altstadtvilla, dann lässt sich vermuten: Die sieht schon seit Jahrzehnten so aus. Geht man noch weiter zurück, so waren Weinreben an Klostermauern durchaus beliebt. Doch durch den immer mehr in den Mittelpunkt gerückten Klimawandel hat das Thema Begrünung, Naturschutz und Klima eine gefühlt neue Dynamik und Wichtigkeit erhalten. Und so machen sich Stadtplaner und Immobilienbesitzende Gedanken darüber, wie man mehr Grün und Natur in unmittelbare Nähe bekommt. Hierbei spielen eben genau diese Fassaden- und Dachbegrünungen eine wichtige Rolle.

Das ACROS-Zentrum in Fukuoka, Japan, ist das Ergebnis einer vor vierzig Jahren begonnenen Forschung, die auf der Idee beruht, der Natur das Land zurückzugeben, das ihr durch den Bau genommen wurde. Foto: iStock/Noa

Intensiv oder extensiv? Die Dachbegrünung

Bei der Dachbegrünung unterscheidet man zwei Formen: die intensive und die extensive Begrünung. Bei der intensiven Begrünung stellt man quasi einen ganzen Garten aufs Dach. Laut der Gründachinitiative Essen können hier je nach Aufbau und Größe Rasen, Sträucher oder auch Bäume wachsen. Klar, dass dadurch das Gewicht pro Quadratmeter hoch ist (320-1200 kg/qm). Die Dachkonstruktion muss also entsprechend dafür ausgerichtet sein und eine Baugenehmigung sei erforderlich, wenn sich Personen dort aufhalten wollten, erklären die Experten.

Die extensive Dachbegrünung ist deutlich häufiger zu sehen. Auf kleineren Vorsprüngen oder Garagendächern kommen diese gern mal vor. Sie sind ein wenig pflegeleichter, da hier die Pflanzenschicht etwas naturnaher und flacher ist, etwa durch Moose oder diverse Sukkulenten. Letztere beispielsweise speichern Wasser sehr gut und Moose benötigen nur wenig Substratdicke, erklärt der Naturschutzbund (NABU). Das Gewicht pro Quadratmeter liegt bei etwa 60 bis 180 kg.

Grüne Fassaden

Doch nicht nur auf dem Dach, sondern auch an Gebäudewänden sind Begrünungen möglich. Ganz außergewöhnliche Konstruktionen gibt es weltweit, wo Architekten sich diese Form der Fassadengestaltung zunutze machen. Das CaixaForum in Madrid etwa besticht durch eine Außenwand, an der 15000 Pflanzen prangen. In Mailand gibt es Zwillingshochhäuser, die als „Bosco Verticale“ (Vertikaler Wald) bezeichnet werden. Hier finden an den zahlreichen Balkonen hunderte Bäume und an die 20.000 Pflanzen Platz.