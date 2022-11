Regelmäßig abtauen Foto: Christin Klose/dpa-tmn up-down up-down Winter-Tipp zum Stromsparen Warum man die Gefriertruhe an kalten Tagen abtauen sollte Von dpa | 23.11.2022, 04:47 Uhr | Update vor 20 Min.

Wer die Tiefkühltruhe und das Gefrierfach im Kühlschrank ab und an abtaut, spart Stromkosten. Am einfachsten geht das an kalten Wintertagen.