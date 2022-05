HANDOUT - «The little Giraffe», eine Weiterentwicklung des bekannten «Giraffen»-Stuhls von Arne Jacobsen für den Einrichter Fritz Hansen, gibt es auch in einer Variante mit Rollen an den Füßen. Foto: Fritz Hansen/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

FOTO: ---