Diese 10 winterharten Pflanzen blühen und färben sich im Herbst

Wenn ein Garten so bepflanzt ist, dass er im Herbst noch richtig üppig und farbig aussieht, sprechen Fachleute von einer Bepflanzung mit Herbstaspekt.

Spektaklär: Stauden und Ziergräser im leuchtenden Prachtgewand im Herbst Foto: GMH/Bettina Banse Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Pflanzungen mit Herbstaspekt verleihen Gärten etwas Spektakuläres, denn die Herbstfarben leuchten im speziellen Licht dieser Jahreszeit besonders schön.

1.) Kein Herbst ohne Astern

Späte Stauden für Insekten – die Blütenpracht geht in die Verlängerung Foto: GMH/Bettina Banse Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Astern sind die Insektenweiden des Herbstes schlechthin. Astern blühen spät und lange im Jahr. Es gibt sie in vielen verschiedenen Farbtönen. Fast alle Astern mögen sonnige Standorte.

2.) Fetthenne ist extrem robust

Ein ganzer Pulk von Fetthennen hat Wirkung, genauso aber auch vereinzelt gepflanzte Exemplare. Foto: Julia Kuhlmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Fetthennen (botanisch Sedum) sind ausgesprochen robuste und ebenfalls insektenfreundliche Stauden, die ihren Höhepunkt im Herbst haben. Man kann sie sehr gut als strukturierendes Element im Garten einsetzen. Es müssen ja nicht immer so viele sein wie auf dem Foto.

3.) Funkien lassen den Garten leuchten

Die Farben des Herbstes: Stauden im leuchtenden Prachtgewand Foto: GMH/Bettina Banse Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Blattschmuckstaude Funkie (botanisch Hosta) lässt Gärten leuchten, während sie vergeht. Bevor sich die Staude in den Winterschlaf verabschiedet, färben sich die Blätter leuchtend gelb.

4.) Sonnenhüte blühen bis zum Frost

Sonnenhüte bringen leuchtendes Gelb in den Garten. Foto: Julia Kuhlmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Sonnenhüte (botanisch Rudbeckia) machen Gärten fröhlich gelb. Sie blühen teils bis zum Frost und schätzen sonnige Pflanzorte.

5.) Geheimtipp Vernonie blüht erst ab Oktober

Späte Stauden für Insekten – die Blütenpracht geht in die Verlängerung Foto: GMH/Bettina Banse Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ein wahrlich überragender Geheimtipp: Die Vernonie (Vernonia crinita) kann bis zu zwei Meter hoch wachsen und ist im Herbst nicht zu übersehen. Das liegt nicht nur an ihrer Größe, sondern vor allem an der Leuchtkraft ihrer Blüten, die ungewöhnlich spät, und zwar ab Oktober erscheinen. Aus der Nähe betrachtet, wird ihre Ähnlichkeit mit einer anderen insektenfreundlichen Staude deutlich. Daraus erklärt sich der Name Scheinaster, der für die Vernonie ebenfalls üblich ist. Die in Nordamerika heimische Staude blüht bis in den November hinein und braucht Sonne und einen nährstoffreichen, gleichmäßig feuchten Boden.

6.) Prachtkerze blüht herrlich rosa oder weiß

Prachtkerze, Fetthenne und ein bisschen Amaranth im Herbstgarten Foto: Julia Kuhlmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Prachtkerze (botanisch Gaura lindheimeri) blüht an leicht überhängenden und locker wirkenden Blütentrauben. Sie ist ein wunderschöner Dauerblüher bis spät ins Jahr. Wissen sollte man, dass sie gerne sehr durchlässigen, eher sandig-schottrigen Boden mag und nicht auf schweren Böden gedeiht. Am richtigen Platz erhält sie sich auch dadurch, dass sie sich selbst aussät. Es gibt weiß und rosa blühende Prachtkerzen. Beide verleihen Staudenpflanzungen etwas Leichtes und Filigranes.

7.) Japan-Blutgras leuchtet intensiv rot

Die Farben des Herbstes: Stauden im leuchtenden Prachtgewand Foto: GMH/Bettina Banse Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das Japan-Blutgras (botanisch Imperata cylindrica Red Baron) trägt seine Farbe schon im Namen. Seine tiefroten Halme sorgen für Hingucker im Beet. Wer es sich in den Garten holen möchte, sollte bis zum Frühjahr warten: Dieses Ziergras wird besser dann gepflanzt. Die spektakuläre Herbstfärbung ist dann garantiert.

8.) Spektakläres Ziergras mit oder ohne Blüte: Chinaschilf

Chinaschilf bildet im Lauf der Jahre wahrlich imposante Horste. Foto: GMH/Anne Eskuche Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Chinaschilf (Miscanthus sinensis) ist ein Ziergras, das man gut als wiederkehrendes Motiv im Garten einsetzen kann, genauso gut aber auch als Solitär im kleineren Garten. Es gibt Sorten, die blühen, aber auch solche, die keine Blüten ausbilden, aber auch sehr elegant wirken.

9.) Augen- und Insektenweide: Stauden-Sonnenblume

Die kleinköpfige Sonnenblume wird bei guter Versorgung mit Nährstoffen etwa 1,70 Meter hoch und blüht überreich. Foto: Julia Kuhlmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wer leuchtendes Gelb im Herbst-Garten schätzt, kann mit der kleinköpfigen Stauden-Sonnenblume (botanisch Helianthus Lemon Queen) gar nichts falsch machen. Sie eignet sich sehr gut für den Hintergrund in Staudenpflanzungen. Ihre reiche Blüte ist nicht nur eine Augen-, sondern ganz besonders eine Insektenweide.

10.) Japan-Berggras färbt sich spektakulär

Das Japan-Berggras nimmt im Herbst eine goldige Farbe an. Foto: GMH/Bettina Banse Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das Japan-Berggras ist ein Ziergras, das sich sowohl als Solitär als auch in Gruppenpflanzung eignet. Es nimmt im Herbst eine charmante goldige Färbung an. Das Gras schätzt einen Pflanzort im Halbschatten, der nicht zu trocken sein sollte. Auch im Kübel ist es sehr schmückend.

Auf einen prächtigen Herbst! Nicht vergessen: Der Herbst ist die beste Pflanzzeit. Gepflanzt werden kann, solange der Boden nicht gefroren ist.

Kennen Sie unseren kostenlosen Garten-Newsletter? Wir senden den Brief mit vielen weiteren Garten-Tipps und Berichten aus einem großen Garten einmal monatlich. Sie können sich hier für das Angebot registrieren.