Eine bunte Blumenpracht, praktische Grünpflanzen und natürlicher Sichtschutz: Es gibt viele Möglichkeiten, den Balkon mit unterschiedlichen Pflanzen zu einem wahren Erholungsort zu gestalten. Doch welche Pflanzen sind überhaupt für den Balkon geeignet? Und welche haben zudem noch einen weiteren Nutzen, außer schön auszusehen?

Um gleichzeitig den Bienen etwas Gutes zu tun, gibt es einige nützliche Pflanzen, die man ganz einfach auf dem Balkon anpflanzen kann. Thymian und Rosmarin eignen sich hervorragend für den Balkon. Die duftenden Blüten von Thymian und Rosmarin ziehen nicht nur Bienen an, sondern auch andere Insekten wie Schmetterlinge und Hummeln. Zudem kann man die Kräuter perfekt zum Kochen verwenden.

Viele Kräuter kann man ganz einfach auf dem Balkon anpflanzen.

Auch Lavendel und Flieder lassen sich problemlos auf dem Balkon anpflanzen. Wer farbenfrohe Blüten für den Balkon sucht, die bei Bienen und anderen Bestäubern beliebt sind, kann auch Sonnenhüte, Zinnien oder Glockenblumen pflanzen. Die bunte Blütenpracht bietet ausreichend Nektar und Pollen für Insekten und sorgen gleichzeitig für einen tollen Blickfang auf dem Balkon.

Grünpflanzen als Sichtschutz

Neben den blühenden Pflanzen gibt es auch eine große Auswahl an Grün- und Blattpflanzen, die den Balkon in eine grüne Oase verwandeln können. Einige Beispiele sind Farn, Bambus oder Palmen. Bei Farn sollte man auf Tüpfelfarn, Frauenhaarfarn, Schritfarn oder Hirschzungfarn zurückgreifen. Diese eher kleineren Farnarten sind im Gegensatz zum Baumfarn gut für den Balkon geeignet. Jedoch sollte man darauf achten, dass die Farne an einem halbschattigen bis schattigen Platz stehen. Pralle Sonne und zugige Orte mögen diese immergrünen Pflanzen nicht.

Bambus eignet sich auf einem Balkon besonders gut als Sichtschutz. Viele Fargesia Bambussorten eignet sich gut für die Kübelhaltung, da sie weder zu groß werden noch ein besonders starkes Wurzelwachstum aufweisen. Ein besonderer Vorteil von Bambus ist, dass er auch im Winter grün bleibt.

Bambus und Palmen eignen sich hervorragend als hübscher Sichtschutz.

Für einen mediterranen Flair eignen sich besonders auch Palmen auf dem Balkon. Palmen sind recht pflegeleicht und wachsen problemlos in einem Kübel. Jedoch sind Palmen in der Regel nicht für kalte oder gar frostige Temperaturen geeignet. Eine Überwinterung sollte daher am besten in der Wohnung oder im Haus stattfinden, sobald die Temperaturen tagsüber die null Grad nicht mehr überschreiten oder nachts unter fünf Grad angesagt sind.

