Üppiger Grünschopf Das Japanische Berggras ist Staude des Jahres Von dpa | 26.07.2022, 04:49 Uhr

Es mag den Halbschatten und hat seine Heimat in den Berghängen eines japanischen Vulkans: Das Japanische Berggras. So macht sich die Staude auch gut in heimischen Gärten.