Dahlien vorziehen: Wie sich das auf die Blüte der Pflanze auswirkt

Dahlien bringen ab Ende Juni bis in den Winter hinein Farbe in den Garten. Noch länger blühen sie, wenn die Knollen schon im Frühjahr vorgezogen werden. Warum das Vorziehen außerdem gut für die Pflanze ist und was Sie dabei beachten sollten.