Mit Burnout Kitchen brachten Daniel Joachimmeyer und Thomas Pabst die Outdoorküchen auf den deutschen Markt. Die Idee war so simpel wie auch ungewöhnlich, denn Outdoorküchen gehören in Deutschland eher nicht zur Standardausstattung. Doch der Erfolg gibt ihnen Recht. Mittlerweile kooperieren sie mit 150 Händlern in ganz Europa, der Kernmarkt ist und bleibt jedoch weiterhin Deutschland. Produziert werden die Küchen direkt neben ihren Verkaufsräumen in Bissendorf.

Mit den Outdoorküchen von Burnout Kitchen sind keine Grenzen gesetzt. Foto: DoT GmbH & Co.KG

„Wir verkaufen ganz klar ein Luxusprodukt. Niemand braucht eine Outdoorküche zum Überleben. Aber wer einfach Lust auf Grillen und Kochen mit Freunden oder der Familie hat, der wird unsere Küchen lieben“, versichert Joachimmeyer. Mit einer Outdoorküche wird der eigene Garten zu einem völlig neuen Lebensraum, in dem alle zusammenkommen, um gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen. „Man kann die Outdoorküche nicht nur mit einem einfachen Grill und Arbeitsfläche ausstatten. Es gibt auch Barelemente, Kühlschränke, Spülbecken und noch mehr“, betont Joachimmeyer, „Niemand muss ständig in die Küche rennen, um neue Getränke oder Essensnachschub zu holen. Es bleiben alle zusammen.“

Neu in Deutschland, Standard in den USA

Was auf dem deutschen Markt gerade erst entdeckt wird, ist in den USA schon längst Standard. Eine Outdoorküche gehört dort in jeden gut ausgestatteten Garten. Kein Wunder also, dass auch Burnout Kitchen ihre Grillgeräte aus Amerika bezieht. Um einen Einblick in den amerikanischen Markt zu erhalten, bekam Burnout Kitchen die Chance, auf der größten amerikanischen Messe rund ums Hausbauen auszustellen. In dem sogenannten „Deutschen Pavillon“, das vom deutschen Wirtschaftsministerium unterstützt wird, finden sich jedes Jahr deutsche Firmen ein, die ihre Produkte rund um Haus und Garten vorstellen. So kam auch Burnout Kitchen zu dieser Chance.

Die Outdoorküchen bringen alle an einen Tisch. Foto: DoT GmbH & Co.KG

„Der amerikanische Markt ist wirklich spannend. Die Optik der Outdoorküchen ist in Amerika ganz anders als unsere Produkte. In Amerika wird viel gemauert oder aus Holz hergestellt. Aber der europäische Look ist im Kommen“, erklärt Joachimmeyer, der mit einem Vertriebsleiter zur Messe geflogen ist. Eine kleine Herausforderung, wie sich herausstellte. Die Küche, die schon vor ihnen in die USA flog, wurde am Stand selbst von Joachimmeyer und seinem Kollegen aufgebaut. Einen Grill haben sie erst vor Ort gekauft. „Es gab viel Andrang. Auf der Messe waren 120.00 Besucher an drei Tagen. Die größte Messe in Deutschland, auf der wir ausgestellt haben, hatte 25.000 Besucher an vier Tagen. Das ist kein Vergleich“, so Joachimmeyer.

„Made in Germany“ wird geschätzt

Das Interesse war da, sowohl von anderen Ausstellern als auch von den Besuchern. „Made in Germany wird in Amerika noch sehr geschätzt. Da sind die Leute gleich von der Qualität überzeugt.“ Damit trifft Burnout Kitchen genau den Geschmack seiner Kunden. Gute Qualität gepaart mit einem schlichten Design. Die Outdoorküchen gibt es nur in drei verschiedenen Farben. Mehr ist nicht nötig. Das Unternehmen ist von der Qualität ihrer Produkte überzeugt. Auch nach fünf Jahren kann man ein neues Modul an die bestehende Küche anbauen und keinen farblichen Unterschied erkennen, verspricht Joachimmeyer.

Vollkommen flexibel dank rollbarer Outdoorkitchen. Foto: DoT GmbH & Co.KG

„Die Messe in Las Vegas war ein Versuch, der geglückt ist. Es war eine tolle Messe mit vielen Besuchern, die sich für unser Produkt interessiert haben. Die Ausstellungsküche haben wir sogar vor Ort verkaufen können“, erzählt Joachimmeyer, der gebürtig aus Georgsmarienhütte stammt. Dennoch wird auch in Zukunft der europäische Markt Priorität haben. Ein Glück für alle, die sich den Traum einer Outdoorküche erfüllen wollen.

