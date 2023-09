Die Gartensaison endet nicht mit den Sommermonaten. Auch im Spätsommer und Herbst können die heimischen Beete nochmals viel hermachen. Geeignet hierfür sind Herbststauden. Bei der Bepflanzung und der Auswahl der Spätbluter gibt es allerdings einiges zu beachten, um das Beste aus der Farbpracht herauszuholen.

Das sollte beim Pflanzen beachtet werden

Eine sorgfältige Planung der Staudenanordnung im Beet ist vor dem eigentlichen Pflanzen essenziell. Herbstblühende Stauden sollten im hinteren Bereich des Beetes gepflanzt werden, um im kommenden Jahr die Sicht auf die Sommerblüher nicht zu beeinträchtigen.

Als Faustregel gilt: Den Abstand zur nächsten Pflanze etwa halb so groß wählen wie die erwartete Wuchshöhe der Staude.

Die Erde im Beet sollte aufgelockert und Dünger eingearbeitet werden. Damit die Stauden gut anwachsen können, sollten die Wurzeln von Erde und Unkraut entfernt werden. Der Pflanze wird außerdem das Wachsen erleichtert, wenn das Pflanzloch doppelt so tief und breit ist wie der Wurzelballen der Pflanze.

Fünf geeignete Stauden für den Herbst

Gelber Sonnenhut

Der strahlend-gelbe Sonnenhut blüht von August bis in den Oktober hinein und lockt Insekten wie Bienen oder Schmetterlinge an. Besonders gut kann der Sonnenhut an einem sonnigen und warmen Ort blühen. Die Pflanze benötigt einen normal feuchten Boden.

Der Sonnenhut blüht auch in Orange- und Rottönen.

Garten-Chrysantheme

Einige Chrysanthemen blühen bereits im August, andere öffnen ihre Blüten ab Oktober bis zum ersten Frost. Am besten blühen die Blumen bei einem durchlässigen und nährstoffreichen Boden, der einen warmen und sonnigen Platz bietet.

Winterharter Storchschnabel

Der Storchschnabel blüht von Juni bis zu dem ersten Frost. Es ist also keine klassische Herbststaude. Beim Boden ist die Pflanze nicht besonders anspruchsvoll. Auch der Platz ist für den Storchschnabel nicht entscheidend. Vom Halbschatten bis hin zu einem sonnigen Platz ‒ die lila Blüten fühlen sich überall wohl.

Der Storchschnabel bietet vielfältige Blütenfarben wie Weiß, Blau, Rosa, Magenta und Violett.

Staudensonnenblume

Die Staudensonnenblume ist nicht zu verwechseln mit der einjährigen Sonnenblume. Dennoch wächst sie den gesamten Sommer bis in den Herbst hinein. Die gelbe Pflanze steht besonders gerne an sonnigen Orten mit einem nährstoffreichen Boden zum Wachsen.

Herbst-Anemone

Von August bis Oktober verwandelt die Herbst-Anemone den Garten nochmal in eine Blütenpracht. An einem schattigen Platz mit eher feuchter Erde fühlt sich die Pflanze besonders wohl.