Vor Lieferung gibt es zudem die Möglichkeit, den Traum von der eigenen Terrassenüberdachung aus Holz im 3D-Modell zu visualisieren. Bei der individuellen Konfiguration helfen fachkundige Mitarbeiter. Auch können Modelle zur Inspiration in den Ausstellungen an beiden Standorten in Meppen und Emsbüren jederzeit angeschaut werden.

Der Unterbau des Terrassendaches wird aus hochwertigem und massivem Leimholz (BSH Fichte) gefertigt. Dies sorgt für einen besonders stabilen Stand und Sicherheit über Jahre hinweg. Die benötigten Sparren und Pfette werden von steda fertig abgebunden angeliefert, sodass kein separater Zuschnitt mehr nötig ist und direkt montiert werden kann. Die Montage des Terrassendaches erfolgt freistehend oder an der Wand. So wird für jeden Garten und jede Voraussetzungen eine ganz persönliche Lösung gefunden.

Für die Reinigung des Daches bietet steda zudem in Zusammenarbeit mit Strahlemann & Söhne einen eigenen Terrassendachreiniger an, um eine kraftvolle und vor allem streifenfreie Säuberung mit Ablaufeffekt zu erzielen und die Materialien langfristig zu schützen. Die freie Sicht in den Himmel bleibt so lange erhalten.

Seilspannmarkisen sind eine stylische Ergänzung zur Holzüberdachung und bieten perfekten Schutz vor der Sonne.

DIY-Projekt für den eigenen Garten

Der Bausatz wird samt Montageanleitung und -material deutschlandweit kostenfrei ausgeliefert. Ein Montageservice kann hinzugebucht werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, die Bausätze mittels verschiedener DIY-Videoanleitungen mit nützlichen Tipps & Tricks selbst aufzubauen, um sich die Montagekosten zu sparen. Dem eigenen DIY-Gartenprojekt steht also nichts im Wege.

Wem die direkte Sonneneinstrahlung doch einmal zu viel wird oder im Herbst und Winter gern windgeschützt und trocken sitzen möchte, hat jederzeit die Möglichkeit, die Terrassenüberdachung aus Holz mit Glasschiebetüren oder Sonnenschutz, beispielsweise Seilspannmarkisen von steda, nachzurüsten.