Am 26. und 27. März 2022 öffnet die steda GmbH erneut ihre Tore an beiden Ausstellungsorten in Meppen-Versen und Emsbüren. Auf knapp 10.000 qm in Emsbüren und 5.000 qm in Meppen-Versen, einem komplett neuen Ausstellungsplatz am Hauptsitz der Firma, können sich Besucher von den neuesten Produkten rund um verschiedene Gartenprojekte inspirieren lassen.

Vielseitiges Programm, tolle Rabatte

Mit einem bunten Kinderprogramm, Imbisswagen und Rabatten lockt steda am letzten Märzwochenende mit vielen spannenden Angeboten auf die Ausstellungsgelände. Zum Saisonstart bietet das Unternehmen bis zu 15 % Rabatt auf die Kategorien Überdachungen, Glasschiebewände, Sonnenschutz, Remisen und Zaunelemente sowie Zusatzrabatte bis 30 % auf Überdachungen der Limited Edition an. Dabei gilt für letztere: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Limited Edition ist mit ihrem Vorteilspreis nur in begrenzter Anzahl verfügbar.

Folgende Produkte können zusätzlich in der Ausstellungswelt Meppen-Versen live vor Ort angeschaut werden:

Terrassenüberdachungen

Remisen

Gartenhäuser

Hochbeete

Gartengestaltung

Terrassenplatten & Co.

Des Weiteren können sich Besucher Montagetermine für den Aufbau ihrer Terrassenüberdachungen, Gartenhäuser oder Remisen durch fachkundiges Personal vor Ort sichern. Natürlich unterstützt steda auch tatkräftig bei Do it yourself-Gartenprojekten.