Vom 19. September bis zum 04. Oktober 2022 finden die Messewochen in den Ausstellungen in Meppen und Emsbüren statt. Es gibt in dieser Zeit 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment (ausgenommen sind die Limited Edition Überdachungen, Gartenhaus Topseller und bereits reduzierte Artikel).

Ausstellungen in Meppen und Emsbüren geöffnet

Auf knapp 10.000 qm in Emsbüren und 5.000 qm in Meppen-Versen, können sich Besucher von den neuesten Produkten rund um verschiedene Gartenprojekte inspirieren und sich vor Ort individuell beraten lassen. Gerade zu den kälteren Jahreszeiten sind z.B. Carports und Remisen beliebte Produkte, damit Fahrzeuge im Herbst/Winter geschützt vor Wind und Wetter sind. Aber auch Terrassenüberdachungen, Markisen und andere Produkte, die in diesem Jahr noch bestellt werden, können kostenlos bis zum Frühjahr 2023 bei steda eingelagert werden, wenn er Aufbau erst im kommenden Jahr stattfinden soll.

Erntedankfest in Meppen

Am 24. und 25.09.2022 ist die steda GmbH mit einem Stand auf dem Herbstmarkt in Meppen vertreten. Neben dem ehemaligen Hammer-Markt können sich Garteninteressierte rund um Produkte, Neuheiten und Tipps und Tricks informieren. Zudem wird ein großes Gewinn-Tippspiel veranstaltet, bei dem es ein Waldsofa im Wert von 999,- € und viele weitere tolle Produkte zu gewinnen gibt.

Sollten Besucher sich noch unsicher sein, welches Produkt für sie in Frage kommt, können sie am Stand auf dem Erntedankfest als auch während der Messewochen exklusive Beratungstermine vereinbaren

So finden Sie die Ausstellung in Meppen-Versen:

So finden Sie die Ausstellung in Emsbüren:

