Am 16. und 17. September 2023 öffnet die steda GmbH von 10 bis 17 Uhr erneut ihre Tore an beiden Ausstellungsorten in Meppen-Versen und Emsbüren. Auf knapp 10.000 qm in Emsbüren und 5.000 qm in Meppen-Versen können sich Besucher von den neuesten Produkten rund um verschiedene Gartengestaltungsprojekte inspirieren und beraten lassen.

Lagerkehraus mit vielen Rabatten

Passend zum Saisonende startet steda an diesem Wochenende einen großen Lagerkehraus mit vielen Rabatten an. Reduziert sind unter anderem alle vor Ort gelagerte Gartenmöbel, VSG Glasscheiben in verschiedenen Größen, Steine, Waldsofas, Terrassenüberdachungen aus Aluminium und eine Remise.

Weiterhin gibt es an diesem Wochenende Rabatte von 10 % auf Gartenhäuser, 15 % auf Carports, 20 % auf Überdachungen, 30 % auf Markisen und Glasschiebewände sowie satte 35 % auf Zäune.

Buntes Familienprogramm

Neben den vielen Rabatten und Angeboten bietet steda am Wochenende ein buntes Kinderprogramm, das von einer Hüpfburg bis zu leckerem Gratis-Popcorn reicht und einem Tiergehege in Meppen. Außerdem wird am Sonntag in beiden Ausstellungen der legendäre steda-Stier-Burger frisch gegrillt.

Des Weiteren können sich Besucher wie immer Montage- und Ausmesstermine durch fachkundiges Personal vor Ort sichern. Natürlich unterstützt steda auch tatkräftig bei Do it yourself-Gartenprojekten.

Sollten Besucherinnen und Besucher noch unsicher sein, welches Produkt für sie in Frage kommt, können sie an den beiden Aktionstagen exklusive Beratungstermine vereinbaren.

So finden Sie die Ausstellung in Meppen-Versen:

So finden Sie die Ausstellung in Emsbüren:

