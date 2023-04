Am 22. und 23. April 2023 öffnet die steda GmbH erneut ihre Tore an beiden Ausstellungsorten in Meppen-Versen und Emsbüren. Auf knapp 5.000 qm in Meppen-Versen und 10.000 qm in Emsbüren können sich Besucher von den neuesten Produkten rund um verschiedene Gartenprojekte inspirieren lassen.



Große Rabattaktion

Passend zum Saisonstart bietet steda an diesem Wochenende eine mega Rabattaktion für Überdachungen, Sonnenschutz, Carports und vieles mehr. Auch können Interessierte direkt Ausmesstermine für ihr neues Terrassendach am Tag der offenen Tür vereinbaren und saftige Extrarabatte erhalten.

Zudem werden auch einige neue Produkte vorgestellt. z. B. das Flatroof Carport aus Aluminium.

Familientage mit buntem Frühlingsprogramm

Neben den vielen Rabatten hält der Standort Meppen-Versen für Groß und Klein gratis Kaffee, Waffeln und Zuckerwatte bereit sowie ein Indoor-Bällebad und ein Tiergehege mit Alpakas und Kängurus. In der Ausstellung Emsbüren werden ebenfalls gratis Kaffee, Popcorn und weitere Leckereien angeboten. An beiden Standorten steht ein riesen Hüpfburgenpark zur Verfügung. Außerdem gibt es am Sonntag einen Eiswagen, an dem jedes Kind eine Kugel Eis gratis erhält.

Am 22. April 2023 steht zudem fachkundiges Personal von 10 bis 17 Uhr zur Verfügung und hilft dabei, den Traum vom eigenen Gartenprojekt bestmöglich umzusetzen. Am Sonntag, den 23. April 2023 findet der Familientag ebenfalls von 10 bis 17 Uhr statt (ohne Beratung und Verkauf).

So finden Sie die Ausstellung in Meppen-Versen:

So finden Sie die Ausstellung in Emsbüren:

