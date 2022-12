Stavermann aus Wallenhorst bietet von Motorsägen und Rasenmähern bis hin zu Garten- und Forstgeräten alles an, was der Garten- und Hofbesitzer benötigt. Neben fachkundiger Beratung in einer der zehn Filialen zeigt das geschulte Persoal das Wunschgerät auch gern im Einsatz: Im heimischen Garten genauso wie auf dem städtischen Sportplatz.

Und auch wertvolle Tipps, wie die Top 4 To Dos für die kalte Jahreszeit, hat das Unternehmen stets parat, damit Hof und Garten auch im nächsten Frühjahr in vollem Glanz erstrahlen.

Mit dem passenden Zubehör sorgen Blasgeräte nicht nur für saubere Flächen auf dem Boden. Foto: Stihl

Rückschnitt von Pflanzen

Damit der Garten im Frühjahr wieder in voller Pracht blühen kann, steht im Herbst ein beherzter Rückschnitt für Bäume und Sträucher an. Das Werkzeug der Stunde ist die Heckenschere, mit der und durch einen cleveren Schnitt dafür gesorgt wird, dass Pflanzen sich verjüngen können und in der nächsten Saison kräftiger wachsen.

Doch wie schneide ich am besten meine Sträucher und Bäume und müssen wirklich alle Pflanzen für die kalte Jahreszeit vorbereitet werden?

Nein, denn nicht jede Pflanze sollte im Herbst geschnitten werden. Rosen und andere Frühjahrsblüher benötigen einen Rückschnitt beispielsweise erst nach der kalten Jahreszeit. Zurückgeschnitten werden sollten jedoch Gehölze wie Obstbäume, Hecken oder Birken.

Das passende Werkzeug für den Rückschnitt spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Stavermann bietet hier eine große Auswahl von Ratschenscheren, die sich besonders gut zum Durchtrennen dickerer Äste eignen, bis hin zu Baumscheren mit Teleskopstiel oder Seilzug.

Laub entfernen

Wenn die Bäume ihre roten und goldenen Blätter verlieren, erhält der Herbst Einzug in den heimischen Garten. Doch was am Baum schön anzuschauen ist, bereitet dem Hobbygärtner am Boden meist Kopfzerbrechen. Die Laubberge häufen sich und verursachen gerade auf dem Rasen unschöne, gelbe Stellen im Frühjahr.

Laubbläser versprechen hier ein stressfreies Laubentfernen für Garten und Hof. Aufpassen sollte man jedoch auf Tiere, die im Garten überwintern. An schwierigen Stellen eignen sich ebenso klassische Harken oder ein Rasenmäher.

Das gesammelte Laub kann dann als natürlicher Kompost oder Winterschutz für Beet und Boden verwendet werden.

Stavermann setzt hier vor allem auf Geräter namhafter Hersteller, die ihrerseits immer mehr auf Akku-Geräte Wert legen. Diese sind deutlich leiser und haben den Vorteil, dass sich der Akku für alle Geräter einer Serie mehrfach verwenden lässt.

Um das passende Gerät für die entsprechenden Anforderungen zu finden, empfiehlt sich eine Beratung beim Fachmann. Foto: Stavermann GmbH

Rasen pflegen

Sobald die Luft kälter wird, wird auch die Gartenarbeit müßiger. Doch auch der Rasen sollte weiterhin durch einen regelmäßigen Schnitt gepflegt werden. Denn solange es nicht zu frostig ist, wächst dieser weiter. Achten sollte man lediglich auf die richtige Länge, damit eine mögliche Schneedecke nicht die einzelnen Grashalme kaputt drückt. Vier Zentimenter gelten als ideal.

Terrasse reinigen

Nach einem Sommer voll von Pflanzen, Pollen und anderer Umwelteinflüsse ist die Terrasse im Herbst oft verschmutzt und fleckig. Umso wichtiger, sie für die kalte Jahreszeit vorzubereiten und von Moos, Algen und unschönen Verfärbungen und bewachsenen Fugen zu befreien.

Zuerst sollten die verschmutzten Fugen ausgekratzt werden. Die gesamte Fläche sollte dann mit einem Besen gekehrt werden. Ein Hochdruckreiniger hilft im Anschluss, hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen.

Das Team von Stavermann steht neben zahlreichen Tipps und Tricks auch persönlich jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Nicht nur Privatleute finden bei dem Wallenhorster Unternehmen Hilfe, sondern auch die Bereiche Forsttechnik, Kommunaltechnik und Greenkeeping werden stetig vorangetrieben und erweitert.

