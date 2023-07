Mit über 60 Jahren Erfahrung und einer Leidenschaft für Küchen und Einrichtungen bietet Möbel Albers eine umfassende und qualifizierte Beratung in allen Fragen rund um die Küche. In der Ausstellung vor Ort können sich Kundinnen und Kunden von über 100 Ausstellungsküchen inspirieren lassen. Interessierte werden persönlich von den Küchenexperten beraten, damit die Traumküche zu den individuellen Wünschen und Anforderungen passt. Dabei darf auch die Farb- und Materialberatung nicht fehlen. Auf Wunsch können ganz einfach Termine für eine umfassende Beratung ausgemacht werden.

Wer Küchen im Landhausstil bevorzugt, findet bei Möbel Albers eine große Auswahl an Küchen, die im klassischen, romantischen oder skandinavischen Look gestaltet sind. Natürliche Materialien wie Holz und Stein erschaffen dabei eine warme und gemütliche Atmosphäre. Aber auch Liebhaber von modernen Küchen werden bei Möbel Albers fündig. Die modernen Küchen bestechen mit einem dynamischen, klaren und funktionalen Design. Mit einer minimalistischen Linienführung wird so eine zeitlose Ästhetik geschaffen. Neuste Küchentechnik und intelligente Lösungen garantieren ein komfortables und effizientes Kocherlebnis.

Genaue Planung per 3D-Modell

Der Küchenservice endet jedoch nicht mit der Unterzeichnung des Kaufvertrags. Der Service umfasst neben der Beratung auch ein millimetergenaues Aufmaß. Auf dieser Grundlage wird eine 3D-Planung erstellt, die einen realistischen ersten Eindruck der Küche vermittelt und eine fehlerfreie Montage ermöglicht. Dank termingerechter Lieferung und fachgerechter Montage durch das erfahrene Fachpersonal wird sichergestellt, dass die Küche optimal installiert wird. Um lange Freude an der Küche zu haben, bietet Möbel Albers eine 5-jährige Garantie auf ausgewählte Küchenmarken an.

Die aktuellen Kataloge namhafter Marken und Elektrogerätespezialisten können auf der Website durchgeblättert werden. Unter anderem werden die neusten Trends von Siemens, Nolte, Bauknecht, Bosch oder AEG präsentiert.

