Im Urlaub will man sich wohlfühlen und entspannen und das auch in der Unterkunft. Wer sich für ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung entscheidet, der achtet vor allem auf eine funktionale sowie ansprechende Einrichtung. Möbel Albers bietet nicht nur ein umfangreiches Sortiment an Möbeln, Lampen, Dekorationen und Elektronik für die Objekteinrichtung an, sondern erstellt auch gemeinsam mit den Kunden ein komplettes Raumkonzept.

Eine gut ausgestattete Küche macht das Ferienapartment noch wohnlicher. Foto: Möbel Albers

Im ersten Schritt werden der Einrichtungsstil und der Umfang mit dem Kunden abgestimmt. Das erfahrene Team von Möbelexperten unterbreitet dem Kunden dazu passende Farb-, Material- und Produktvorschläge. Das maßgeschneiderte Raumkonzept wird bis ins kleinste Detail entwickelt, geplant und schließlich umgesetzt.

Ein Rundum-Sorglos-Paket

Möbel Albers legt großen Wert auf Qualität und Design, um den individuellen Geschmack der Kunden zu treffen und gleichzeitig eine entspannte Urlaubsatmosphäre zu schaffen. Von stilvollen Einbauküchen über hochwertige Leuchten bis hin zu passenden Bildern und Teppichen ist in dem Möbelhaus alles vorhanden, um eine Ferienimmobilie komplett auszustatten. Auch Apartments und Tiny Houses können problemlos eingerichtet werden.

Im gemütlichen Wohnzimmer können Urlauber sich richtig entspannen. Foto: Möbel Albers

Ein großer Vorteil ist das Rundum-Sorglos-Paket, das das Unternehmen bietet. Vom ersten Planungsschritt bis zur Durchführung und Fertigstellung steht den Kunden ein persönlicher Ansprechpartner zur Seite, der die gesamte Projektabwicklung koordiniert. Bei der Objekteinrichtung durch Möbel Albers sind keinerlei externe Firmen involviert – alles stammt aus einer Hand! Möbel Albers verfügt über ein eigenes Team von qualifizierten Handwerken, die die Einrichtung fachgerecht und professionell umsetzen. Am Ende wird die Ferienimmobilie löffelfertig übergeben und die Kunden müssen sich um nichts kümmern.

Mit maßgeschneiderten Raumkonzepten und einem umfangreichen Sortiment und Service, können sich Vermieter von Ferienwohnungen und -häusern sicher sein, dass ihre Gäste sich rundum wohlfühlen. Eine unkomplizierte und stressfreie Möglichkeit, um aus der Ferienimmobilie eine wahre Urlaubsoase zu machen.

Die Einrichtung des Ferienhauses ist wichtig, um einen entspannten Urlaub genießen zu können. Foto: Möbel Albers

