Ob Weihnachtskugeln, beleuchtete Dekoration für draußen und drinnen oder der perfekte Weihnachtsbaum – in der Weihnachtsausstellung der Gartenwelt Emsbüren findet jeder genau das richtige, für die Weihnachtszeit. Ausgestellt sind unter anderem die aktuellen Trends zur Weihnachtszeit, damit das nächste Weihnachtsfest nicht nur besinnlich, sondern auch festlich schön wird.

Das Herzstück des Weihnachtsfests darf bei der Weihnachtsausstellung natürlich nicht fehlen. In einem ganzen Wald voll mit Kunstbäumen können Besucher sich ihren idealen Weihnachtsbaum aussuchen. Ein Kunstbaum hat gegenüber echten Bäumen so einige Vorteile: die Kunstbäume, die klassischerweise einer Kiefer nachempfunden sind, sind selbstverständlich alle perfekt „gewachsen“. Man muss sich nicht mehr auf einen krummen Baum einlassen, der umständlich zurecht gesägt werden muss. Auch der lästige Teppich aus Nadeln verhagelt einem nicht das Weihnachtsfest. Die Bäume gibt es in unterschiedlichen Größen, sodass es für jedes Zimmer den passenden Baum gibt. Dadurch, dass der Kunstbaum jedes Jahr wieder aufgebaut werden kann, ist diese Variante besonders nachhaltig. Und mit dem richtigen Baumschmuck wird der künstliche Baum zu einem echten Hingucker.

Foto: Gartenwelt Emsbüren Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Fans des Baumschmucks können sich auf hunderte unterschiedliche Weihnachtsbaumkugeln freuen. Ob kräftige Farben, zurückhaltende Naturtöne oder sanfte Pastellfarben: hier findet jeder die Weihnachtsbaumkugeln seiner Träume. Doch an einen Baum gehört noch mehr als Kugeln. Besonders im Trend liegen dieses Jahr natürliche Materialien für ein nachhaltiges Weihnachtsfest. Baumschmuck aus Papier, Holz oder Stroh macht sich besonders gut in dem satten Grün des Weihnachtsbaums. Aber auch Eicheln, golden eingefärbte Tannenzapfen oder getrocknete Orangenscheiben sind absolut im Trend.

Dekoartikel für draußen und drinnen

Für alle, die nicht nur den Weihnachtsbaum richtig in Szene setzen wollen, gibt es zum Beispiel beleuchtete Figuren für draußen und drinnen, große Holzschnitzereien und glitzernde Dekoartikel für das ganze Haus. Um auch am Essenstisch die festliche Stimmung aufkommen zu lassen, finden Besucher zahlreiche kleine Dekoartikel für den Tisch, weihnachtliche Tischläufer oder Kerzenhalter. Den letzten Schliff verleihen Lichterketten in verschiedenen Größen und Farben. Ob ein stimmungsvolles warmweißes Licht am Weihnachtsbaum oder funkelndes kaltweißes Strahlen im Garten, mit einer Lichterkette kommt festliche Stimmung auf.

Foto: Gartenwelt Emsbüren Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ein echtes Highlight ist die LEMAX Miniaturenwelt. Mit hunderten von kleinen Figuren, Gebäuden und Beleuchtung kann jeder sein eigenes Weihnachtsparadies zuhause erschaffen. Bei unzähligen Kombinationsmöglichkeiten kann man seiner Fantasie völlig freien Lauf lassen. Ob Winterwunderland, ein kleines Dörfchen oder einer riesigen Stadt: die Möglichkeiten sind grenzenlos.

Lesen Sie auch Ein Winterwunderland für zuhause Die ganze LEMAX-Miniaturenwelt in der Gartenwelt Emsbüren

Die Weihnachtsausstellung in der Gartenwelt Emsbüren kann ab dem 30. September zu den üblichen Öffnungszeiten besucht werden.

Mehr Informationen: Öffnungszeiten Montag bis Freitag 09:00 - 19:00 Uhr Samstag 09:00 - 18:00 Uhr Sonntag* 11:00 - 17:00 Uhr *Sonntags und an Feiertagen eingeschränktes Warensortiment. Nur Verkauf von Waren des täglichen Kleinbedarfs gem. NLÖffVZG.

Lassen Sie sich inspirieren von der Gartenwelt Emsbüren.