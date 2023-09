Leuchtende Häuser, schneebedeckte Landschaften, bunte Accessoires und lebhafte Figuren: das alles gehört zur traumhaften Welt der LEMAX Miniaturen. Die Gartenwelt Emsbüren bietet auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Miniaturen der bekanntesten Marke für Miniatur-Weihnachtsdörfer an. Mit den detaillierten Figuren wird das Weihnachtswunderland zu einem Highlight der Weihnachtszeit.

Für das perfekte Winterdorf gibt es zahlreiche Häuser und Gebäude, die mit der integrierten Beleuchtung eine festliche und gemütliche Atmosphäre erschaffen. Um das Winterwunderland noch lebhafter werden zu lassen, gibt es auch Gebäude mit Funktionen, sodass sich einzelne Bereiche wie von selbst bewegen. Dank gestalteter Seen und Berge, sowie spezielle Matten, die wie eine Schneedecke oder Wasser gestaltet sind, können lebensnahe Landschaften gestaltet werden. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Mit den Figuren, wie Sternensänger, Kinder, Familien, Schlittschuhläufer, Hunde und vielen mehr, können ganze Geschichten erzählt werden, die der Miniaturenwelt Leben einhauchen.

So gelingt die eigene LEMAX-Miniaturenwelt

Zuerst sollte der richtige Ort ausgewählt werden. Bei der Auswahl sollte man sich zuvor überlegen, wie groß die Welt werden soll, um genügend Platz zu haben. Wer auch seine Nachbarn mit der Miniaturenwelt erfreuen möchte, kann zum Beispiel die Fensterbank als Aufbauort auswählen. Besonders gut eignet sich aber auch ein kleiner Tisch im Wohnzimmer. Dieser bietet ausreichend Stabilität und kann bei Bedarf leicht verschoben werden. Durch diese Platzierung kann man das Winterwunderland perfekt in Szene setzen.

Als Untergrund eignet sich zum Beispiel eine weiß bemalte Holzplatte. Die Holzplatte an sich ist stabil genug, um die Miniaturenwelt zu halten und die weiße Bemalung sorgt sofort für einen Wintereffekt. Um diesen Effekt noch zu verstärken, kann die Platte mit ein wenig Kunstschnee bedeckt werden, um eine lebendige Umgebung zu erschaffen. Mit Styropor können zusätzliche Erhebungen und Berge dargestellt werden.

Ist der Platz sowie der Untergrund festgelegt, sollte man sich Gedanken über das Thema der Miniaturenwelt machen. Soll es vielleicht ein romantisches Dörfchen im Schnee werden oder eine Einkaufsstraße in einer kleinen Stadt oder sogar ein verschneiter Winterjahrmarkt? Anhand des Themas kann schließlich das Zubehör ausgesucht werden. Neben den passenden Häusern, Gebäuden und Menschen gehören beispielsweise auch passende Transportmittel, Weihnachtsbäume, Tiere, Straßenbeleuchtung und sonstige Dekoration dazu.

Echtes Winterfeeling mit den passenden Accessoires

Sind alle Häuser und Figuren ausgesucht, beginnt man mit dem Aufbau. Am einfachsten beginnt man in der Mitte des Geländes, indem man dort das schönste Gebäude platziert. Alle weiteren Gebäude und Accessoires werden passend darum platziert, bis die komplette Fläche gefüllt ist. Innerhalb des Dorfes werden schließlich Figuren platziert, um ein lebhaftes Bild darzustellen. Damit alles an Ort und Stelle bleibt, bietet LEMAX einen speziellen Kleber an, mit dem man die Figuren und Gebäude befestigen kann. Der Kleber lässt sich zum Abbau schließlich ganz leicht wieder lösen.

Um echte Winterstimmung aufkommen zu lassen, kann man die Winterwunderwelt noch mit Kunst- oder Sprühschnee bedecken. Um einen besonders realistischen Effekt zu erziehen, sollte der Schnee auch auf die Gebäude und Bäume gestreut werden. LEMAX bietet auch ganze Schneedecken an, die man in der Miniaturenwelt platzieren kann Mit Kunstschnee oder einer Schneedecke lassen sich zudem Kabel und Drähte ganz leicht verstecken.

Wer seine eigene Winterwunderwelt erschaffen möchte, kann sich in der Weihnachtsausstellung der Gartenwelt Emsbüren inspirieren lassen und gleich seine liebsten Schätze mit nach Hause nehmen.

