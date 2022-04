Ein Naschgarten ist vor allem ein Ort, an dem essbare Pflanzen wachsen. Dabei ist es egal, ob es sich um Beeren und Obst oder um Gemüse und Kräuter handelt. Auch Wildpflanzen sind willkommen. Nicht nur Kinder bereitet das Pflücken der Leckereien von den Sträuchern großen Spaß, auch ist das “Fingerfood” auch noch gesund und vitaminreich. Zudem können die vielen bunten Sträucher, Pflanzen und Bäume auch noch sehr dekorativ aussehen.

Die Wahl des richtigen Standortes ist bei der Anlage eines solchen Gartens entscheidet. Die meisten Gemüse und Früchte gedeihen am besten in sonniger Lage. Dafür muss jedoch nicht der gesamte Garten freigeräumt werden. Viele Sorten wachsen bei guter Bewässerung und einem nährstoffreichen Boden ebenso in einem passenden Kübel oder Topf. Unterschiedliche Rankgerüste oder Winterschutz können helfen, den Naschgarten auch auf dem heimischen Balkon großzuziehen.

Beerensträucher sind einfach im eigenen Garten anzubauen. Foto: Gartencenter Lüske Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Welche Pflanzen eignen sich für den Naschgarten oder das Gemüsebeet?

Hier gilt: Gepflanzt werden darf, was gefällt und schmeckt. Da Pflanzen gerade im Gemüsebeet oft eher klein bleiben, können Gärtner und Gärtnerinnen eine Vielzahl unterschiedlicher Sorten anbauen. Einzig auf drei goldene Regeln sollte bei der Anlage geachtet werden:

Nie dieselbe Gemüsesorte an der gleichen Stelle pflanzen! Regelmäßiges Auflockern des Beetes! Regelmäßiges Kontrollieren zum Vorbeugen von Schädlingen und Krankheiten!

Bei Gemüsesorten bietet sich vor allem sogenanntes Minigemüse an. Von Gurken und Tomaten bis hin zu Zucchini und Aubergine ist alles möglich. Viele Sorten sind sehr genügsam, einfach anzubauen und schnell erntereif, sodass über den ganzen Sommer ein Teil der Lebensmittel aus der eigenen Produktion bezogen werden kann.