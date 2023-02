Tulpen, Hyazinthen, Veilchen, Narzissen leuchten in allen Farben um die Wette. Sie säumen den Weg durch die Ausstellung - vorbei an bunten Osterhasen, bemalten Eiern und geschmackvollen Gartendekorationen. Apropos Geschmack: Lachs und Pfirsich. Das seien in diesem Jahr die beherrschenden Trendfarben, wie die Expertinnen verraten. Die zarten Rottöne findet man auf Kissen, Vasen, Wandbildern, als echte Blüte oder im Seidengesteck.

Viel zu entdecken gibt es dann an den Ständen entlang der Gartenroute. Hier kann man, kann die Frau, in aller Ruhe durch die Angebote tingeln, einiges ausprobieren und sich unterhalten.

Frühlingstrends fürs Zuhause zeigen die Floristen und Einrichtungsexperten. Foto: Gartencenter Lüske

Zum ersten Mal unter den Ausstellern ist Jil Lohse dabei. Die Fotografin hat bereits in Berlin und der Schweiz gearbeitet und ist nun mit ihrem Unternehmen Almishots in Haselünne. Detailverliebte Bilder im Vintage- oder auch Retrostil sind ihre Stärke. Der Stil ihrer Aufnahmen ist mal verträumt, mal witzig.

Für Spaß im Glas sorgen die zwei großen Brennereien Heydt und Berenzten. Zur Stärkung schmecken dann vielleicht schon die Wraps aus dem Café Toscana, die eigens für diesen Abend frisch gefüllt und gewickelt werden. Gepflegte und gelebte Backkunst stellt Christian Gembolis von der Backmeisterei Haselünne vor. Für seine leckeren Brote und Brötchen, seine Zimtschnecken und Cakepops, die fantasievollen Torten und kunstvollen Kuchen ist der Bäcker bekannt. Bei ihm darf man naschen und übers Backen fachsimpeln.

Handverzierte Kerzen und individuelle Floristik zeigen Toldifin und das Blumenhaus Lüske. Foto: Gartencenter Lüske

Die Physiotherapeutin Sandra Suer kümmert sich um die Balance von Körper und Geist. Wie Frau beweglicher und stärker wird, verrät und zeigt sie an diesem Abend und gibt Einblicke in Yoga, Fußreflexzonen- oder Klopfmassagen und verschiedene Methoden und Techniken ihrer Arbeit. Ausblicke auf die Brillenmode der kommenden Saison gibt das Team von Augenoptik Münster. Welche Modelle wieder im Kommen sind und wie eine typgerechte Fassung aussieht, verraten die Augenoptiker. Um Kleingedrucktes geht es bei der Brackmann OHG. Der VGH-Versicherer informiert an diesem Abend über Möglichkeiten von Finanzen und Vorsorge. Kerzen und mehr zeigt Stefanie Dulle. Unter dem Namen Toldifin verziert die Haselünnerin kunstvoll Kerzen. Sie bringt Kreationen für Kommunion, Taufe, Hochzeit oder einfach so für den Tisch. Kreative florale Ideen präsentiert zudem das Blumenhaus Lüske.

Beste Freundinnen, gute Bekannte, ganze Nachbarschaften finden sich traditionell zum Freudinnenabend im Gartencenter Lüske ein. Foto: Gartencenter Lüske

Ein Verwöhnprogramm hat Kosmetikerin Martina Grünloh für die Freundinnen an diesem Abend im Gepäck. Außerdem zeigt sie Handgriffe aus der Beauty-Trickkiste. Stylingexpertinnen sind auch Katharina und Svenja von S & K Friseure. Wie sie individuelle Looks kreieren, Haarstrukturen einschätzen und mit Farben und Formen spielen können, erzählen die Stylistinnen am Abend gern.

Praktische Küchen-Tools hat Jasmin Wesendrup dabei. Sie zeigt gusseiserne Bratpfannen, Spiralschneider oder Grillsteine von Pampered Chef. Schönes für den Tisch und personalisierte Geschenke bastelt Lieschens Werkstatt. Ihre individuellen Gestaltungen stellt Alisa aus Gersten vor. Julia-Domino Häuser hat Schmuck von Luna dabei und Hermine Janzen Stücke aus ihrer Kreativ- und Änderungsschneiderei. Dekorationen von Räder und Leonardo runden die Palette ab. Kulinarisches probieren und kaufen kann man noch am Stand der Hümmlinger Hofspezialitäten, bei Gourmet Berner und beim Weinkenner Heuchelberg. Einen Cocktailstand - auch für alkoholfreie Mischungen - gibt es außerdem.

Einblick in die Kunst des Backens und Verzierens gibt die Backmeisterei. Foto: Gartencenter Lüske

Wer dann noch ein paar Euro übrig hat, darf sie gern am Spendentisch der Max Foundation e.V. lassen. Für diesen Zweck werden auch Hundeleinen und -kekse verkauft. Der Verein wurde von der Lingenerin Christin Mross gegründet und bekämpft das Leid der Straßenhunde in Bihać, Bosnien und Herzegowina.

Das gesamte Team des Gartencenter Lüske freut sich auf viele Freundinnen und einen gemeinsamen genussvollen Abend. Männer sind übrigens nicht unerwünscht.