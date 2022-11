Weihnachten 2022 wird natürlich! Spannende Kontrasten durch punktuell eingesetzte Farben entstehen zu Erdtönen, neu interpretierten Blautönen und zarten Pastellfarben. Wir können uns auf eine farbenfrohe Weihnachtszeit einstellen.

Das Thema Nachhaltigkeit nimmt auch im Gartencenter Lüske in immer mehr Bereichen Einzug. So verlassen wir uns bei der Weihnachtsdeko 2022 auf die Schönheit der Natur. Helle, natürliche Farben wie Beige und Braun sind in dieser Weihnachtssaison besonders angesagt. Auch verschiedene Holztöne gepaart mit Figuren, Vasen und Kerzenständern in jeglichen Variationen sind gefragter denn je.

Wem der Naturtrend zu langweilig ist, aber dennoch ruhige Farben liebt, setzt auf Kontraste. Zarte Blautöne verbinden wir direkt mit einem Winterwonderland aus Schneeflocken und Eislandschaften, ein dunkles Waldgrün bringt weihnachtliche Gemütlichkeit in Wäldern und auf Wiesen hervor.

Die Themen Natur und Nachhaltigkeit werden auch bei der Weihnachtsdeko immer wichtiger. Foto: Gartencenter Lüske

Wer ganz mutig ist, setzt auf starke Farbakzente. Pastelltöne treffen hier auf kräftige Farbtöne wie Rosa, Rot und Gelb. Zudem kann hier besonders gut auch mit verschiedenen Materialien wie Holz, Glas oder Metall experimentiert werden.

Gemütlich und minimalistisch

Wichtiger denn je wird auch in diesem Jahr das Thema “Gemütlichkeit”. Die Weihnachtszeit nutzen viele, um vom stressigen Jahr Abstand zu nehmen, herunterzufahren und Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Auch der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen soll hierbei nicht zu kurz kommen. Durch leichte Farbe, sehr edle Stoffe und natürliche Materialien entstehen gemütliche und trotzdem minimalistische Kombination.

Dezente Farbtöne und helle Farben sind in dieser Weihnachtssaison besonders angesagt. Foto: Gartencenter Lüske

Dezente Farbtöne und klare Linien sorgen in Verbindung mit den gewählten Materialien für eine entspannte und ruhige Atmosphäre. Oberstes Gebot hier: Die häufig turbulente Weihnachtszeit vergessen. Was bei diesem Trend auf keinen Fall fehlen darf: Kerzenschein. Gerade Stabkerzen werden in diesem Jahr in Hülle und Fülle nachgefragt.