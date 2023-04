Im Gartencenter Lüske findet man die neuesten Gartentrends und bewährte Klassiker für jeden Zweck. Durch die Vielfalt der Möglichkeiten führen die Kunden Expertinnen wie Michaela Kirchner. „In den vergangenen Jahren hat sich das Leben ganz stark in den Außenbereich verlagert”, weiß die Herzlakerin. „Die Ansprüche an die Möblierung sind gewachsen und damit auch das Angebot.”

Voll im Trend liegen in diesem Jahr Ausziehtische. Um bis zu 60 Zentimeter lassen sich die Tische im Handumdrehen erweitern. „Man will ja nicht immer an einer langen Tafel sitzen”, sagt Michaela Kirchner, „aber manchmal braucht man eben auch viel Platz.” Die Tische gibt es mit unterschiedlichen Gestellen, die sich beispielsweise auch für Gartenbänke eignen und auch mit diversen Tischplatten.

Modern, aber gemütlich: Schlichte und leichte Loungemöbel. Foto: Reno

Die erfahrene Gartenmöbelberaterin freut sich vor allem über die frischen Farben in diesem Sommer. „Eine Zeit lang wurde fast ausschließlich Grau und Anthrazit nachgefragt”, berichtet sie. „Jetzt sind wieder zarte Lasierungen und Beschichtungen in Creme, Weiß und Beige dabei. Das macht das ganze wieder etwas wärmer und meiner Meinung nach auch wohnlicher - gerade wenn man schon einen dunklen Terrassenboden oder ein dunkles Dach hat.” Farbakzente setzen dann Auflagen, Tischwäsche und Kissen in knalligen oder pastelligen Tönen.



Mit frischen Farben in den Frühling

„Die meisten Textilien sind heute regenfest, erklärt Michaela Kirchner, „Schauer halten die locker aus. Nur zum Herbst sollte man die Bezüge dann einmotten.” Bis dahin ist es aber noch lange hin. Jetzt gilt es zunächst, den Garten und seine Möbel auf eine lange Sommersaison vorzubereiten. Polyrattanmöbel sollte man mit milden Seifenlaugen abspülen. Das Material sei sehr robust und langlebig. „Wir arbeiten ohnehin mit Herstellern zusammen, die auf Nachhaltigkeit setzen und ihre Produkte bei Bedarf gern reparieren”, erklärt die Verkäuferin. Ersatzteile und Reparatursets liefert der Kundenservice.

Ganz einfach neue Räume schaffen: Mit einer Pergola oder einem Pavillon. Foto: Siena Garden

Rückzugsorte schaffen neues Raumgefühl

Um seine eigene Umwelt noch bewusster zu genießen, bieten sich Rückzugsorte im Garten an. Eine überdachte Pergola, die man einfach im Boden verankern kann, kann mit wenigen Handgriffen einen komplett neuen Gartenraum formulieren. Eine gelungene Abgrenzung zum Rest des Gartens schaffen auch Gartenpavillons. Der zusätzliche Lebensraum aus Stahl oder Aluminium kann zum Essen, Lesen, Schlafen und Feiern genutzt werden. „Diese werden gern als Outdoor-Wohnzimmer eingerichtet”, berichtet Michaela Kirchner.

Wer weniger Platz am Haus hat, kann mit Ampelschirmen in unterschiedlichen Formen, Farben und Größen kleine Wohlfühloasen kreieren. Für noch mehr Urlaubsfeeling im eigenen Heim sorgt ein Strandkorb: Ein Tag am Meer im eigenen Garten.

Wer sich über die große Auswahl an verschiedenen Materialien und Kombinationen informieren will, kommt am besten direkt ins Gartencenter Lüske. „Die meisten sind hier erstmal erschlagen von der Auswahl”, lacht Michaela Kirchner, „aber dazu sind wir ja dann da: Dass der Kunde auch findet, was er wirklich will und braucht.”