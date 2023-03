Mit einer möglichen Breite von bis zu sieben Metern und sechs Metern Tiefe, also 42 m² ist das Konstrukt einzigartig. Keine andere Überdachung bietet so viel Stabilität, Qualität und verschiedene Möglichkeiten.

Was kann die Überdachung noch?

Die Superior Edition ist die Königin unter den Aluminium-Überdachungen. Neben einer gigantischen Tragfähigkeit sind vor allem die Glaseindeckung, extra robuste Rinne, Pfosten und Trägern Highlights der Konstruktion, die oft in Gastronomie und bei Sportvereinen Verwendung findet.

Die Glaseindeckung verleiht dabei ein exklusives Aussehen und sorgt für maximales Licht - zu jeder Jahreszeit. Je nach Größe ist die Superior Edition mit 8 mm oder 10 mm starkem Sicherheitsglas ausgestattet.

Wie bei allen GARDENDREAMS Überdachungen lassen sich auch für die Superior Edition komfortable Zusatzoptionen für ein rundum perfektes Wohnerlebnis einbauen. So kann die Überdachung beispielsweise mit einer Aluminiumwand geschlossen werden - Perfekter Genuss von mehr Privatsphäre und Schutz vor Wind und Regen.

Was muss ich beim Kauf der Superior Edition beachten?

Bevor Sie eine Aluminium-Überdachung kaufen, sollte die Umgebung, in der sie aufgestellt werden soll, genau überprüft werden. So werden Umwelteinflüsse auf das Kosntrukt so gering wie möglich gehalten.

Auch die Dachneigung sollte im Vorfeld kontrolliert werden. Standardmäßig ist eine Dachneigung von 8 Grad. Weicht diese jedoch ab, beeinflusst dies die Tiefe der Überdachung. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.

Ebenfalls wichtig ist ein stabiles und tiefes Fundament, damit die Konstruktion bei Frost oder Regen nicht absinken kann. Der GARDENDREAMS Fachhändler vor Ort berät hier gern über entsprechende Befestigungsmöglichkeiten und Erweiterungen.

Eine bereits vorhandenes Überdachungssystem von GARDENDREAMS kann jederzeit durch Seiten-, Vorder- oder volltransparenten Glasschiebewänden ergänzt werden. Der Schutz garantiert auch zur kalten Jahreszeit Gartenfeeling.

