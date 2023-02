Foto: GARDENDREAMS International GmbH Stilvolle Wohlfühloase der Extraklasse GARDENDREAMS macht Gartenträume wahr 22.02.2023, 00:00 Uhr

Terrassenüberdachungen, Gartenzimmer, Carports, Zäune und Glasschiebewände - alles aus einer Hand. Mit rund 130 Mitarbeitern bietet GARDENDREAMS in Emsbüren verschiedene modulare Bausätze für den heimischen Garten an. So lässt sich das Wohnzimmer oder Büro ganz einfach ganzjährig in den heimischen Garten verlegen - und das bei jedem Wetter.