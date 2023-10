Die Überdachungen von GARDENDREAMS bestehen aus intelligenten Systemen, die nach individuellen Wünschen und Gegebenheiten vor Ort angepasst werden können. So entstehen für Kunden Lösungen für den heimischen Garten, die einzigartig sind.

Auch sind die Bauteile dank vieler Erweiterungs- und Zubehöroptionen jederzeit anpassbar und individuell veränderbar. Egal ob Sommer oder Winter - Dank dieser Modulbauweise wird die Terrasse daheim unabhängig von der Jahreszeit.

Moderne Produktionshallen für jede Anforderung

Das Unternehmen, das im Jahr 2010 in anfangs beengten Räumlichkeiten startete und zeitweise auf angemietete Räume angewiesen war, produziert seit 2014 in eigenen Produktionshallen in verkehrsgünstiger Lage in Emsbüren. Dort sind die Möglichkeiten für einen kontinuierlichen Ausbau gegeben, der seitdem stufenweise voranschreitet. Die Gartenträume entstehen nun in modernen industriellen Produktionsprozessen, die fortwährend optimiert werden.

Die Kenntnisse der professionellen Führungskräfte finden hier ebenso Berücksichtigung wie die Ideen der Mitarbeiter, die tagtäglich aktiv in den Arbeitsablauf eingebunden sind. Durch das „Hand-in-Hand-Prinzip“ und ein enges Zusammenwirken entsteht eine besondere Zuverlässigkeit und Motivation, die zu Win-Win-Situationen führt, von denen letztendlich auch der Kunde profitiert.

In den Produktionshallen in Deutschland werden neben einer Vielzahl von Standardabmessungen auch maßgeschneiderte Lösungen für Kunden realisiert. Das Unternehmen strebt danach, die individuellen Anforderungen der Kunden bestmöglich zu erfüllen.

Logistik auf dem neuesten Stand

Durch die wachsenden Anforderungen ist auch die Verkehrs- und Logistiksituation immer wichtiger geworden. Noch vor einigen Jahren sorgten vereinzelt Kleintransporter und PKW mit Anhängern dafür, dass Terrassenüberdachung und Co. beim Kunden ankamen. Heute besteht der Fuhrpark fast ausschließlich aus LKW. Auch die Logistik wurde deutlich verbessert und ist mittlerweile mit der Gepäckbearbeitung eines modernen Flughafens vergleichbar.

