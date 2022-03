Den Unterbau für das Terrassendach gibt es in den Farben anthrazit (RAL 7016) und weiß (RAL 9016). Bei der Eindeckung kann zwischen Verbund-Sicherheits-Glas (VSG) und Doppelstegplatten gewählt werden. Das VSG kann zudem in matt oder klar bestellt werden. Das Gefühl, direkt im Freien zu sitzen, bleibt bei jeder Variante erhalten. Die Vorteile einer Terrassenüberdachung aus Glas sind vor allem

Seit über zehn Jahren ist die Aluminium Überdachung des Spezialisten für Projekte rund um den Garten am Markt etabliert und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Die exklusive runde Dachrinne wurde für die Limited Edition in verstärkter Ausführung produziert. Sie unterstützt vor allem die Stabilität der Terrassenüberdachung und sorgt in den meisten Fällen dafür, dass der teilweise störende Mittelpfosten entfällt.

Ein weitere Bonus, den die Limited Edition von steda bietet, ist der dauerhaft kostenlose Versand. Das Glas wird auf Einwegpaletten transportiert und am gewünschten Ort abgestellt. Eine Montageanleitung mit nützlichen Tipps & Tricks ist im Lieferumfang enthalten. Dem Do it yourself-Projekt steht also nichts mehr im Wege. Natürlich kann bei steda auch ein Montageservice für die Terrassenüberdachung gebucht werden.

Wem Natur, Sonne und Wetter doch einmal zu viel werden, kann seine Terrassenüberdachung mit Seilspannmarkisen von steda erweitern. Die einfach verschiebbaren Sonnensegel werden zwischen die Sparren montiert und bieten so eine einfache Möglichkeit zur Beschattung.

