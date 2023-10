Nach Delle im Vorjahr: Umsatz mit Spielen und Puzzles legt wieder zu

Wie der Branchenverband Spieleverlage im Vorfeld der Messe „Spiel ‘23“ in Essen mitteilt, habe das Geschäft mit analogen Spielen und Puzzles von Januar bis August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 Prozent zugelegt. Das Segment habe sich der konjunkturellen Flaute entziehen können, heißt es in Mitteilung der Spieleverlage.

Wie viel Umsatz wird mit Spielen gemacht?

Im Jahr 2022 hatte die Branche einen Umsatzrückgang von 5 Prozent verkraften müssen, nachdem sie in den ersten Corona-Jahren hohe Wachstumsraten verzeichnet hatte. Genaue Zahlen zum Umsatz gab der Zusammenschluss zahlreicher Spieleverlage nicht an. Im vergangenen Jahr dürfte dieser aber nach Berechnungen unserer Redaktion bei gut 700 Millionen Euro gelegen haben – gut 100 Millionen Euro mehr als letzten Vor-Corona-Jahr 2019 und mehr als 300 Millionen mehr als noch im Jahr 2013.

Die Lieferketten- und Transportproblemen der vergangenen Jahre seien weitestgehend gelöst, die hohen Rohstoffpreisschwankungen hätten sich normalisiert, schreiben die Spieleverlage. Große Produzenten hätten Kapazitäten ausgebaut und in moderne Maschinen investiert.

Schlechte Nachrichten von My Toys und Haba

Doch nicht alle Unternehmen blieben auf Kurs: Hatte der Online-Handel laut Mitteilung während der Coronazeit noch große Zuwächse erzielt, verzeichne er nun rückläufige Umsätze. So werde My Toys zum Jahresende seinen Betrieb einstellen. Beim Spielwarenhersteller Haba indes hätten interne Probleme zu sinkenden Umsätzen geführt. Die Konsequenz: eine Insolvenz in Eigenregie.

Messe „Spiel ‘23“ in Essen von 5. bis 8. Oktober

Die am Donnerstag beginnende Messe „Spiel ‘23“ läutet nun das für die Branche extrem wichtige Weihnachtsgeschäft ein. In den Wochen bis zum Fest macht der Spielwarenhandel rund 40 Prozent seines Jahresumsatzes. In Essen werden vom 5. bis zum 8. Oktober mehr als 1000 neue Gesellschaftsspiele vorgestellt. Die neuen Titel können von Besuchern direkt ausprobiert und auch gekauft werden.

Mehr Informationen: Messe Spiel ‘23 in Essen größer als Größer als Zeichen Die Messe „Spiel“ in Essen ist die weltgrößte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele. Verlage stellen dort ihre neuen Spiele vor. Die meisten Titel können direkt an einem der vielen Tische ausprobiert werden. Zahlreiche Spieleerklärer sorgen für einen schnellen Spieleinstieg. Wer mag, kann Spiele auch kaufen. Öffnungszeiten: Vom 5. bis 7. Oktober 2023 (Donnerstag bis Samstag) sind die Messehallen von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, am 8. Oktober 2023 (Sonntag) von 10 Uhr bis 18 Uhr. Tickets: Kinder von 4 bis 12 Jahren zahlen 14 Euro für die Tageskarte, Schüler, Studenten und Auszubildende 20 Euro, Erwachsene 23 Euro. Es gibt auch Dauertickets .

Nach Angaben des veranstaltenden Friedhelm-Merz-Verlags ist die Ausstellungsfläche zum 40. Geburtstag der „Spiel“ so groß wie noch nie. In sechs Hallen präsentieren sich auf der weltgrößten Publikumsmesse für Brett-, Karten- und Rollenspiele fast 1000 Aussteller aus 56 Ländern. Der Veranstalter rechnet an den vier Tagen mit rund 180.000 Besuchern.