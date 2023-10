Städtetour gefällig? In diesen vier Spielen bist Du als Planer gefragt

In diesem Artikel geben wir Dir diese vier Spieletipps: Next Station London (HCM Kinzel)

Voll Verplant (Schmidt Spiele)

Get On Board (Iello)

My City – Roll & Write (Kosmos)

Vier bunte U-Bahn-Linien in London

Next Station London: Wir erschaffen das U-Bahn-Netz für London. Jeder zeichnet vier Linien auf seinem Blatt ein. In jedem Durchgang eine – und zwar jeweils in einer anderen Farbe. Mögliche Stationen sind bereits eingezeichnet, es fehlen nur die Verbindungen. Aber Obacht: Es dürfen sich keine Linien auf offener Strecke kreuzen. Hingegen ist es super, wenn Du viele Umsteigebahnhöfe planst und Touristenattraktionen anbindest.

So könnte der U-Bahn-Plan am Ende einer Partie aussehen. Foto: Karsten Grosser

Doch es ist noch mehr zu bedenken bei „Next Station London“: Jede Linie sollte möglichst viele Stadtviertel ansteuern und in einem davon besonders viele Stationen anfahren. Gut ist auch, möglichst oft die Themse zu unterqueren. Kompliziert? Nein, es ist allzu keine grüblerische Aufgabe, aber eben auch keine triviale. Zumal Du Dir stets alle Optionen offen lassen solltest, um Deine aktuelle Linie fortführen zu können. Denn welche Stationen angesteuert werden könne, wird zufällig durch das Aufdecken einer Karte bestimmt. Wer es etwas anspruchsvoller mag, sollte auch „Next Station Tokyo“ ausprobieren.

„Next Station London“ (HCM Kinzel) von Matthew Dunstion ist für 1 bis 4 Spieler ab 8 Jahren und dauert etwa 25 Minuten.

(HCM Kinzel) von Matthew Dunstion ist für 1 bis 4 Spieler ab 8 Jahren und dauert etwa 25 Minuten. Für wen ist das Spiel? Für Planer, die Spaß daran haben, aus einem einfachen „Flip & Write“-Mechanismus das beste Ergebnis herauszuholen. Alle sind immer gleichzeitig dran.

Die U-Bahn-Netze von Berlin, Amsterdam, Madrid und Paris

Voll verplant: In diesem Spiel sind die U-Bahn-Netze schon vorgegeben – und zwar die der Metropolen Berlin, Amsterdam, Madrid und Paris. Jeder kreuzt auf seinem eigenen Blatt nun die Streckenpunkte auf jeder Linie vom Startpunkt bis zum Zielbahnhof an. Wie viele Kreuze? Das gibt auch hier jeweils eine aufgedeckte Karte vor. Der Zufall bestimmt unser taktisches Vorgehen.

Bei „Voll verplant" werden Kreuze auf U-Bahn-Pläne gesetzt. Foto: Karsten Grosser

Dabei sind vor allem zwei Dinge zu bedenken: Für jede Linie darf ich maximal die vorgegebene Zahl an Karten verwenden. Und Kreuze, die durch das Vorrücken auf kreuzenden Linien entstanden sind, bremsen mich aus. Wer schlecht plant (oder einfach Pech hat), muss Kreuze verfallen lassen. Oder auf die Karten hoffen, die mich andere Kreuze überspringen lassen. Und auf Tempo kommt es auch noch an: Wer als Erster eine Linie abschließt, erhält mehr Bonuspunkte als die anderen. Eine planerische Aufgabe, die herausfordert und Übung erfordert. Damit aus „voll verplant“ schnell „gut geplant“ wird.

„Voll verplant“ (Schmidt) von Hisashi Hayashi ist für 1 bis 6 Spieler ab 8 Jahren und dauert etwa 20 Minuten.

(Schmidt) von Hisashi Hayashi ist für 1 bis 6 Spieler ab 8 Jahren und dauert etwa 20 Minuten. Für wen ist das Spiel? Für Planer, die sich bei einem „Flip & Write“-Spiel gerne auf möglichst viele Eventualitäten vorbereiten mögen. Auch hier sind immer alle gleichzeitig dran.

Mit dem Bus durch London oder New York

Get On Board: Auf der einen Seite ist der Stadtplan von London, auf der anderen der von New York. Jeder von uns ist ein Busfahrer, der seine Route durch die Straßen der ausgewählten Stadt sucht. Möglichst an vielen Touristenattraktionen vorbei, aber auch Geschäftsleute wollen zeitig zur Arbeit kommen. Und Studenten zur Uni. Also: Staus meiden. Über die Zahl der Fahrgäste führe ich auf meinem persönlichen Spielzettel Buch, die Route wird mittels kleine Holzstäbe auf dem Spielbrett nachgehalten.

Im Spiel zu zweit oder dritt wird auf der „New York"-Seite gespielt. Foto: Karsten Grosser

Zufällig gezogene Karten geben vor, wer wie viele Streckenabschnitte vorwärtsfährt. Und wie oft abgebogen werden muss. Passt das zu meiner Routenplanung? Auch dann noch, wenn einem plötzlich noch die Busse der Konkurrenz in die Quere kommen? Die Herausforderung ist, die noch möglichen Bewegungskombinationen im Blick zu behalten und auf die Streckenführung der Konkurrenz richtig reagieren zu können. Na, bereit für eine Bustour?

Get On Board (Iello) von Saashi ist für 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahren und dauert etwa 30 Minuten.

(Iello) von Saashi ist für 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahren und dauert etwa 30 Minuten. Für wen ist das Spiel? Für Planer mit Weitsicht, die den Mitspielern auch gerne mal das Leben schwermachen.

Stadtplanung in zwölf Kapiteln

My City – Roll & Write: Das große „My City“ ist ein Plättchenlegespiel, das mich über 24 Level immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Das Prinzip führt Autor Reiner Knizia fort – allerdings mit Würfeln. Diese geben vor, in welcher Form und in welcher Schraffur wir Flächen auf unseren Stadtplan malen dürfen. Ziel dabei ist es etwa, große zusammenhänge Flächen gleicher Schraffur zu bilden, eingezeichnete Steine zu übermalen und Baumfelder nicht zu bedecken. Zwölf unterschiedliche Kapitel, für die es jeweils eigene Blätter und individuelle Regeln gibt, bringen auch in dieses Spiel viel Abwechslung.

Ein ausgefülltes Blatt für Kapitel 1. Foto: Karsten Grosser

My City – Roll & Write (Kosmos) von Reiner Knizia ist für 1 bis 6 Personen ab 10 Jahren und dauert etwa 20 Minuten.

(Kosmos) von Reiner Knizia ist für 1 bis 6 Personen ab 10 Jahren und dauert etwa 20 Minuten. Für wen ist das Spiel? Für Planer mit Puzzle-Skills, die immer wieder vor neue Aufgaben gestellt werden wollen.

In unserer Spielekenner-Kolumne stellt Karsten Grosser regelmäßig empfehlenswerte Neuheiten aus der Welt der Brett- und Kartenspiele vor. Der NOZ-Redakteur ist seit 2009 Mitglied der Jury „Spiel des Jahres“ und rezensiert Spiele zudem auf seinem Spielekenner-Blog.