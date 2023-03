Umut Gültekin Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Virtuelle Bundesliga RB Leipzig holt den Titel am Bildschirm Von dpa | 27.03.2023, 14:14 Uhr

In der Fußball-Bundesliga gewinnen die Spieler mit den geschicktesten Füßen und schnellsten Beinen. In der virtuellen Bundesliga kommt es vor allem auf die Finger an. Hier treten die Profis im Videospiel FIFA an Spielkonsolen gegeneinander an.