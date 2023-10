Messe Spiel 2023 in Essen: 15 Spiele, die neugierig machen

Manche der folgenden Tipps sind für Familien, andere für Kenner oder gar Experten. Einige Neuheiten haben wir auch schon ausprobiert und in einer Liste mit zehn guten Titeln vorgestellt. Für die Auswahl der folgenden 15 Spiele war allein die Neugier ausschlaggebend.

15 Neuheiten-Tipps in alphabetischer Reihenfolge

20 Strong (Frosted Games): Mit 20 Würfeln trete ich in diesem Solospiel gegen meine Gegner an. Gewinne ich Kämpfe, erhalte ich Belohnungen. Wenn nicht, dann sinkt die Zahl meiner Lebenspunkte. Welches Risisko kann ich eingehen?

Among Cultists (Godot Games): Im Vorfeld der Messe ist dieses Deduktionsspiel einer der am meisten gehypten Titel. Wir wollen als Ermittler die Universität vor dem Bösen schützen. Doch mindestens ein Kultist hat sich unter uns gemischt. Welche Seite gewinnt?

Der Herr der Ringe – Adventure Book Game (Ravensburger): In acht Kapiteln spielen wir uns kooperativ durch die „Herr der Ringe“-Trilogie. Für jede Partie in diesem Strategiespiel blättern wir neue Seite auf, um am Ende schließlich den Einen Ring in den Schicksalsberg zu werfen.

Die Patin (Zoch): Wir gehen als Chefin eines Mafiaclans auf Beutezug und schicken dafür auch mehrere Handlanger in die Stadt. Das Besondere: Die Patin muss schon vorm Einsetzen der Figuren entscheiden, welche besondere Aktion sie am Ende der Runde ausführen will.

Die weiße Burg (Kosmos): In diesem Würfeleinsetzspiel für Kenner lösen wir Aktionen aus, die unsere Höflinge, Gärtner und Krieger in die einzelnen Bereiche der japanischen Burg entsenden. Im besten Fall lösen wir immer wieder Kettenreaktionen aus, um Geld, Ressourcen und Punkte zu bekommen.

Dorfromantik – Das Duell (Pegasus Spiele): Das kooperative Legespiel „Dorfromantik“ ist das aktuelle Spiel des Jahres. In der Duell-Variante für zwei Personen geht es nun darum, Felder, Wälder und Dörfer besser zusammenzustellen als der Gegner.

E.T. – Der Außerirdische (Funko): Gut 40 Jahre nach dem Kinoerfolg liegt es nun an uns, „E.T.“ den Weg nach Hause zu ermöglichen. Als Elliott und seine Freunde versuchen wir, das FBI auszutricksen. Schaffen wir, oder?

Figurata (10 Traders): Der noch junge Verlag, zu dem auch der Osnabrücker Malte Kiesel gehört, bringt sein zweites Spiel heraus. Jeweils einer muss mit seinem Körper eine zufällig bestimmte Pose nachmachen. Welche? Das haben die anderen zu erraten.

Match of the Century (Deep Print): Bobby Fischer gegen Boris Spassky – das war im Jahr 1972 das Jahrhundertduell um die Schachweltmeisterschaft. In diesem Spiel für zwei simulieren die beiden Kontrahenten mehrere Schachpartien, indem sie Karten statt Figuren strategisch einsetzen. Wer holt den WM-Titel?

Mythwind (Board Game Circus): Noch ein kooperatives Spiel, in dem die Geschichte einer Fantasiewelt von Partie zu Partie weitererzählt wird. Das Besondere hierbei ist jedoch, dass jede Rolle, in die ein Spieler schlüpft, einer anderen Spielmechanik unterliegt. Hört sich nach einem epischen Spielerlebnis an.

Pan Am (Funko): Die Pan Am war einst eine erfolgreiche US-Fluggesellschaft. In diese Zeit kehren wir zurück. Wir bauen in diesem Strategiespiel ein Netz an Flugverbindungen auf, um unsere eigene Airline immer erfolgreicher zu machen.

Mehr Informationen: Messe Spiel ‘23 in Essen größer als Größer als Zeichen Die Messe „Spiel“ in Essen ist die weltgrößte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele. Verlage stellen dort ihre neuen Spiele vor. Die meisten Titel können direkt an einem der vielen Tische ausprobiert werden. Zahlreiche Spieleerklärer sorgen für einen schnellen Spieleinstieg. Wer mag, kann Spiele auch kaufen. Öffnungszeiten: Vom 5. bis 7. Oktober 2023 (Donnerstag bis Samstag) sind die Messehallen von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, am 8. Oktober 2023 (Sonntag) von 10 Uhr bis 18 Uhr. Tickets: Kinder von 4 bis 12 Jahren zahlen 14 Euro für die Tageskarte, Schüler, Studenten und Auszubildende 20 Euro, Erwachsene 23 Euro. Es gibt auch Dauertickets.

Planta Nubo (The Game Builders): In diesem Expertenspiel lernen wir die Solor-Punk-Welt von Overgrown kennen und züchten in Gärten in den Wolken energiereiche Pflanzen, um den verbrannten Planeten wieder grün werden zu lassen. Die Herausforderung: eine Vielzahl verzahnter Mechaniken.

Ready Set Bet (Strohmann Games): Hier wird Roulette mit Pferderennen gepaart. Während der Zufall mittels Würfel die Tiere vorantreibt, können die Spieler in Echtzeit für die einzelnen Pferde auf Sieg oder Platz wetten. Auf das Timing kommt es an, denn jedes Wettfeld kann nur von einem Spieler belegt werden.

Weimar (Skellig Games): Ein kartengesteuertes Werk für an Geschichte interessierte Spieleexperten. Bis zu sechs Stunden Spieldauer gibt der Verlag an. In einer mehr als abendfüllenden Partie kämpfen sie um die Demokratie zu Zeiten der Weimarer Republik.

Zug um Zug Legacy – Legenden des Westen (Days of Wonder): Dieses Legacy-Spiel auf Basis des Klassikers „Zug um Zug“ verspricht, ein Knüller zu werden. Über zwölf Partien liegen die Spieler im Wettstreit, um die eigene Eisenbahngesellschaft florieren zu lassen. Und wie es bei Legacy-Spiel eben der Fall ist, kommen mit jeder Partie Überraschungen hinzu: neue Regeln und neue Komponenten.

In unserer Spielekenner-Kolumne stellt Karsten Grosser regelmäßig Neuheiten aus der Welt der Brett- und Kartenspiele vor. Der NOZ-Redakteur ist seit 2009 Mitglied der Jury „Spiel des Jahres“ und rezensiert Spiele zudem auf seinem Spielekenner-Blog.