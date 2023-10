Messe Spiel 2023 in Essen: Diese 10 neuen Spiele sind wirklich gut

1. Arkeis – wir kämpfen gemeinsam gegen böse Kreaturen

Anfangs fühlen wir uns wie bei Indiana Jones. Doch im Ägypten der Dreißigerjahre angekommen, haben wir es plötzlich mit Kreaturen zu tun, die aus einer anderen Zeit zu stammen scheinen. Die Skarabäen, denen wir zunächst begegnen, sind harmlos im Vergleich zu den Gegnern, die uns im Laufe der Kampagne das Leben schwer machen werden. Jeder von uns verkörpert in diesem kooperativen Spiel ein Abenteurer, der sich im immer wieder neu zusammengestellten Spielplan bewegt, Artefakte entdeckt und eben Kontrahenten niedergeknüppelt – mit guten Würfelergebnissen. Wer Pech hat, nimmt das ein oder andere Trauma mit in das nächste Kapitel in diesem opulent und mit vielen Miniaturen ausgestatteten Dungeon Crawler.

Arkeis (Board Game Box) von Antoine Bauza, Corentin Lebrat, Ludovic Maublanc und Théo Rivière ist für 1 bis 5 Spieler ab 14 Jahren.

Als Abenteurer erkunden wir Räume in einer ägyptischen Welt. Foto: Karsten Grosser

2. Bücher der Zeit – wir stellen unsere eigenen Geschichten zusammen

Wer wollte nicht schon mal selbst ein Buch schreiben? Nun, in diesem Spiel arbeitet jeder gleich an drei eigenen Werken. Wer eine neue Seite „schreibt“, hängt diese in eines seiner Ringbücher ein und erweitert damit seine Aktionsmöglichkeiten. Literaten und Wissensvermittler werden wir dabei jedoch nicht. Vielmehr geht es darum, ein Konzept zu entwickeln, um die Seiten in einer Punkte bringenden Reihenfolge anzuordnen. Wer Aktionen nutzt, blättert um. Wer ein Buch durchliest, wird besonders belohnt in diesem pfiffig designten Spiel voller taktischer Entscheidungen.

Bücher der Zeit (Giant Roc) von Filip Glowacz ist für 1 bis 4 Spieler ab 14 Jahren.

3. Cabanga – ist die Lücke zu groß, fliegen die Karten

Ein schnelles Kartenablagespiel mit Schadenfreude-Note: Spiele ich eine Karte aus, öffnet sich in dieser Farbe eine Lücke zwischen der ausgespielten Zahl und einer schon in der Mitte liegenden Zahl. Andere dürfen nun Karten, die in diese Lücke passen, in die Mitte werfen. Mit einem schmissigen „Cabanga!“. Gut für die anderen, schlecht für mich. Denn für jede dieser Karte muss ich eine nachziehen. Also: Lücke klein halten. Hat jemand seine Hand leer gespielt, zählen alle anderen die Minuspunkte auf den nicht losgewordenen Karten.

Cabanga (Amigo) von Michael Modler ist für 3 bis 6 Spieler ab 8 Jahren.

4. Die Gilde der fahrenden Händler – Erkundungen im Königreich Tigomé

In der Inselwelt des Königreichs Tigomé treiben wir Handel und durchsuchen Schiffswracks nach Schätzen. Wir erkunden Landschaften und bauen Routen auf. Und zwar über drei Zeitalter. Ausgehend von unserer Hauptstadt entsenden wir Kundschafter, um ferne Ziele zu erreichen. Gut ist es, Dörfer zu gründen, um in späteren Zeitaltern neue Ausgangspunkte für die weitere Ausbreitung zu haben. Welche Felder wir betreten dürfen, wird über Karten gesteuert. Sie geben vor, wie wir auf unserer Karte ein Netz aus kleinen Holzwürfeln aufspannen können. Einige Karten gelten für alle. Doch der Schlüssel zum Sieg ist die richtige Auswahl der individuellen Karten, die vergleichsweise mächtige Aktion ermöglichen in diesem stets belohnenden Kennerspiel, bei dem immer alle gleichzeitig dran sind.

Die Gilde der fahrenden Händler (Skellig Games/AEG) von Matthew Dunstan und Brett J. Gilbert ist für 1 bis 4 Spieler ab 14 Jahren.

5. District Noir – das Duell der Gangsterbosse

In diesem Spiel für zwei Gangsterbosse legen wir abwechselnd unsere fünf Handkarten in eine gemeinsame Reihe. Diese symbolisieren Gangmitglieder, wichtige Gebäude, Verräter und Bündnisse. Einmal pro Durchgang entscheide ich mich, die fünf zuletzt gelegten Karten einzusammeln und in meine Auslage zu legen. Die entscheidende Frage ist nun: wann? Locke ich meinen Gegner mit einer lukrativen Kartenabfolge in die Falle, um danach noch bessere Karten hinzulegen? Gebe ich mich mit einem ordentlichen Angebot zufrieden, ehe es lauter Karten mit Minuspunkten hagelt? Nach vier Runden werten wir Mehrheiten aus und vergeben Punkte. Es sei denn, es sichert sich vorab ein Gangster schon die drei wichtigsten Gebäude der Stadt – dann hat er sofort gewonnen in diesem leicht zugänglichen wie raffinierten Kartenduell.

District Noir (Game Factory) von Nao Shimamura und Nobutake Dogen ist für 2 Spiel ab 10 Jahren.

6. Ghost Writer – Buchstabe für Buchstabe zum gesuchten Begriff

Hinweise in Fragmenten – das Ratespiel „Ghost Writer“ bringt einen neuen Kniff in das Genre. Nur die Mitglieder eines Teams kennen die Frage, auf die der eigene Geist Buchstabe für Buchstabe die Antwort aufschreibt. Meinen die Mitspieler das Hinweiswort zu erkennen, stoppen sie ihn. Im Kontext der Frage können mitunter schon zwei oder drei Buchstaben helfen, um eine konkrete Ahnung zu bekommen. Beide Teams erraten denselben Begriff, doch welches kombiniert besser? Ein schöner Titel für Menschen, die gern mit Wörtern spielen.

Ghost Writer (Pegasus Spiele) von Mary Flanagan und Max Seidman ist für 3 bis 8 Spieler ab 12 Jahren.

Das Spielmaterial von „Ghost Writer". Foto: Karsten Grosser

7. Hitster Schlager-Party – die Fortsetzung des erfolgreichen Musikspiels

Musiktitel hören und chronologisch nach Erscheinungsjahr sortieren – mit diesem Prinzip ist „Hitster“ selbst zu einem absoluten Hit geworden. Nach der Premierenversion mit 300 Liedern aus mehr als 100 Jahren folgt nun eine erste Special-Edition: Schlager-Party. Auch dieses Mal scannen wir wieder QR-Codes, um mithilfe eines Smartphones und dem Streamingdienst Spotify Songs abzuspielen. Alle Lieder auf Deutsch, alle aus dem Schlager-Universum. Schon erstaunlich, wie viele Sängerinnen sich wie Helene Fischer anhören ...

Hitster Schlager-Party (Jumbo) von Marcus Carleson ist für 2 bis 10 Spieler ab 16 Jahren.

8. My Island – ein Insel, die sich über 24 Partien immer wieder verändert

Wir erreichen eine unbekannte Insel. Strand, Heide, Palmen, Dschungel – nach und nach erkunden wir das Eiland. Über acht Kapitel mit jeweils drei Episoden erstreckt sich dieses Legacy-Spiel, bei dem in jeder weiteren Partie neue Regeln und oft auch neues Material hinzukommt. Nach einem einfachen Einstieg nimmt der Anspruch spätestens nach der Hälfte des Abenteuers spürbar zu, sodass aus dem Familienspiel allmählich ein Kennerspiel wird. Das Grundprinzip bleibt jedoch immer gleich: Die Reihenfolge der zufällig gezogenen Karten gibt für alle vor, welches Plättchen als nächstes auf den persönlichen Inselplan gelegt wird. Sticker verändern immer wieder Inselpläne und Plättchen. Wer die Aufgaben am besten erfüllt, sammelt Punkte für die Schlusswertung. Andere erhalten Verbesserungen als Trostpflaster. Ein starker Nachfolger des Legacy-Spiels „My City“.

My Island (Kosmos) von Reiner Knizia ist für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren.

9. Mycelia – die schönsten Pilze in der Spielewelt

In einer märchenhaften Welt möchte jeder den Segen der Waldgöttin gewinnen. Das schafft, wer zuerst all seine 20 Tautropfen vom Tableau mit unterschiedlichen Naturfeldern gezogen hat. Die nötigen Aktionen dazu stehen auf Karten, die zumeist einen wunderschön gezeichneten Pilz zeigen. Schließlich leitet sich „Mycelia“ von Myzel ab, das die Gesamtheit der Pilzfäden eines Pilzes beschreibt. Ist das Deck durchgespielt, werden alle Karten gemischt und kommen erneut ins Spiel. Alle starten mit einem identischen Kartenset, doch mit Blättern als Währung kauft sich jeder nach und nach immer mehr Karten. Ein Deckbauspiel für Einsteiger.

Mycelia (Ravensburger) von Daniel Greiner ist für 1 bis 4 Spieler ab 9 Jahren.

10. Schnitzeljagd – ein Kartenspiel, dass allein durch seine krassen Farben auffällt

Große Tiere jagen kleine Tiere. Dieses schnelle „Ich denke, dass du denkst, dass ich denke ..“-Kartenspiel ist wie das große Fressen – oder auch nicht. Sind zu viele Bären oder Wölfe unterwegs, dann freut sich die Maus. „Schnitzeljagd“ lebt von den Momenten vor den Entscheidungen. Wenn ich in den Augen meiner Mitspieler lese, um ihre Absichten für die Kartenwahl zu deuten. Wenn ich versuche, sie mit Sprüchen zu verunsichern. Kleine Frotzeleien tragen zum Vergnügen bei. Zudem verdient „Schnitzeljagd“ Aufmerksamkeit wegen seiner ausgefallenen grafischen Darstellung. Die krassen Farben fallen einfach auf.

Schnitzeljagd (Edition Spielwiese/Pegasus Spiele) von Brett J. Gilbert und Matthew Dunstan ist für 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahren.

Karten aus dem Spiel „Schnitzeljagd". Foto: Karsten Grosser

Mehr Informationen: Messe Spiel ‘23 in Essen größer als Größer als Zeichen Die Messe „Spiel“ in Essen ist die weltgrößte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele. Verlage stellen dort ihre neuen Spiele vor. Die meisten Titel können direkt an einem der vielen Tische ausprobiert werden. Zahlreiche Spieleerklärer sorgen für einen schnellen Spieleinstieg. Wer mag, kann Spiele auch kaufen. Öffnungszeiten: Vom 5. bis 7. Oktober 2023 (Donnerstag bis Samstag) sind die Messehallen von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, am 8. Oktober 2023 (Sonntag) von 10 Uhr bis 18 Uhr. Tickets: Kinder von 4 bis 12 Jahren zahlen 14 Euro für die Tageskarte, Schüler, Studenten und Auszubildende 20 Euro, Erwachsene 23 Euro. Es gibt auch Dauertickets.

In unserer Spielekenner-Kolumne stellt Karsten Grosser regelmäßig Neuheiten aus der Welt der Brett- und Kartenspiele vor. Der NOZ-Redakteur ist seit 2009 Mitglied der Jury „Spiel des Jahres“ und rezensiert Spiele zudem auf seinem Spielekenner-Blog.