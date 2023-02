«Hogwarts Legacy» Foto: picture alliance / dpa up-down up-down Gaming „Hogwarts Legacy“: Zwischen Boykottaufruf und Megahit Von dpa | 10.02.2023, 06:01 Uhr

Lange wurde kein „Harry Potter“-Videospiel mehr mit so viel Spannung erwartet. Aber an „Hogwarts Legacy“ gibt es auch laute Kritik. Das liegt an der Schöpferin.