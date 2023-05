In Münster konzentrieren sich die Veranstaltungen auf die Eröffnungswoche vom 12. bis zum 20. Mai, ein weiterer Block erfolgt dann in der Zeit von Ende August bis Ende September, bevor dann am 24. Oktober der eigentliche Jubiläumstag ansteht.

Osnabrück wiederum arbeitet von April bis Oktober sehr dezentral nach dem Motto „Sieben Monate, sieben Themen“ und verbindet überdies den Westfälischen Frieden mit drei anderen Jubiläen: 125. Geburtstag von Erich-Maria Remarque, 25 Jahre Felix-Nussbaum-Haus und 30 Jahre Kunsthalle.

Münster-Highlights:

Tag der Eröffnung (12. Mai): Rund 7000 Schülerinnen und Schüler laufen in einem Sternmarsch zum Domplatz, um für den Frieden zu demonstrieren. Ferner werden auf dem Prinzipalmarkt 193 Hocker (stellvertretend für die 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen) aufgestellt, sie bieten Raum für Begegnungen. Nach dem Konzept des Rudelsingens werden ab 20 Uhr Friedenslieder auf dem Domplatz gesungen. Beendet wird der Tag mit Friedens-Klängen von Tomasz Nowak und Frederik Köster. Der eine spielt Orgel in der Lambertikirche, der andere Trompete auf dem Sentenzbogen des Rathauses. Alles ist auf dem Prinzipalmarkt zu hören.

Tag der Niederlande (15. Mai): Um 11 wird im Haus der Niederlande ein Gedichtpreis an Schülerinnen und Schüler verliehen. Um 14.30 Uhr folgt die Ankunft des Friedens-Feuers. Zur Erinnerung an die Befreiung der Niederlande 1945 wurde in der Nacht vom 4. auf den 5. Mai ein Feuer entzündet, das von Läuferinnen und Läufern in den gesamten Niederlanden verteilt wurde und diverse Befreiungsfestivals eröffnete. Über mehrere Stationen erreicht das Feuer auch Münster.

Friedens-Tafel (20. Mai): Nach dem Vorbild der Hanse-Tafel wird auf dem Prinzipalmarkt eine große Tafel aufgebaut. Es erklingt Musik aus der Zeit des Westfälischen Friedens.

Tagung (31. August und 1. September): Zu dem Thema „Verehrt, vergessen, verachtet, verstanden? Kriegerdenkmäler als Zeichen (in) der Zeit“ kommen internationale Experten und Expertinnen nach Münster.

Bundesweite Eröffnung des Tages des Offenen Denkmals (10. September): Der Startschuss für Deutschlands größte Kulturveranstaltung findet im Jahreswechsel jeweils in einer anderen Stadt statt. Die Besucher erwartet ein reichhaltiges Bühnenprogramm auf dem Lambertikirchplatz, zudem werden unzählige Denkmäler im Stadtgebiet geöffnet sein.

Verleihung des Historiker*innenpreis an Ute Daniel (27. September): Aus Anlass der 330-Jahr-Feier des Westfälischen Friedens wurde im Jahr 1978 der Preis gestiftet. Die aktuelle Preisträgerin Daniel hat mit ihrem „Kompendium Kulturgeschichte“ ein Standardwerk zu einer der wichtigsten aktuellen geschichtswissenschaftlichen Forschungsrichtungen verfasst.

„Westphalian Peace Summit – Dialoge über die Welt von morgen“ (24. Oktober): Gemeinsam laden die Städte Münster und Osnabrück zu diesem Tag in Münster ein. Bestandteile sind eine Friedensvesper, ein Podium im Großen Haus des Theaters Münster und ein „Peace Walk“ durch Münsters Innenstadt.

Osnabrück–Highlights:

Sieben Monate, sieben Themen, begleitet von Friedenspaten und -Patinnen. April: „Natur und Umwelt“ mit der Patin Prof. Dr. Maja Göpel (Transformationsforscherin), Mai: „Historische Dimension und Perspektive“ mit dem Paten Ibrahim Mahama (Künstler), Juni: „Glaube und Religion“ mit der Patin Düzen Tekkal (Gründerin von Hawar-Help), Juli: „Dialog und Begegnung“ mit der Patin Prof. Dr. Alena Buyx (Vorsitzende des Deutschen Ethikrates), August: „Europäischer Frieden“ mit Anastasia Koslova (Europäisches Jugendparlament), September: „Engagement und Widerstand“ mit der Patin Dr. Monika Hauser (Gründerin Medica Mondiale), Oktober: „Zukunft“ mit der Patin Tuana Sahin (Präsidentin des Osnabrücker Jugendparlaments). Jedes Monatsthema ist mit einer Fülle von Veranstaltungen verbunden, die man im Detail gar nicht alle aufzählen kann. Nahezu alle örtlichen Akteure sind eingebunden.

Eine zentrale Großveranstaltungen zur Eröffnung des Jubiläumsjahres hat bereits stattgefunden: Am 23. April zogen die übergroße Puppen „Punch Agathe“ des Osnabrücker Figurentheaters durch die Innenstadt.

Jugend-Pfingsttreffen (26. bis 29. Mai): Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge lädt rund 80 Jugendliche aus Europa zum Austausch nach Osnabrück ein.

Einen Tag nach der Abschlussveranstaltung in Münster findet am 25. Oktober um 16.30 Uhr auf dem Rathausplatz in Osnabrück ein Friedenssingen in Kooperation mit dem Deutschen Chorverband statt.

