Frau Pötter, Herr Lewe, Russland führt Krieg gegen die Ukraine. Kann man in diesen Zeiten 375 Jahre Westfälischer Friede feiern?

Pötter: Das hängt davon ab, was man unter „feiern“ versteht. Ja, wir dürfen dieses Friedensjubiläum feiern, weil wir uns mit den Ursachen von Krieg auseinandersetzen und auch fragen, welche Bedingungen für den Frieden gegeben sein müssen.

Lewe: Gerade in schwierigen Zeiten braucht man Anlässe, um darzustellen, wie Frieden gelingen kann. Mit dem Westfälischen Frieden ist etwas schier Unmögliches gelungen. Eine völlig desolate zivile Lage in Europa wurde wieder zurechtgerückt. Wir planen keine Jubelveranstaltungen, sondern bieten viele Formate an, die zum Nachdenken anregen und auch das Verbindende betonen.

Frau Pötter, Sie wurden in Münster geboren und sind in Osnabrück aufgewachsen. Wie gucken Sie auf die beiden Städte?

Pötter: Man spürt, dass beide Städte durch eine gemeinsame Geschichte verbunden sind. Man trifft jeweils auf ein Werteverständnis in der Bevölkerung, das sich sehr ähnelt.

Worin liegen die Unterschiede zwischen Münster und Osnabrück, Herr Lewe?

Lewe: Osnabrück liegt weiter nördlich und ist etwas hügeliger. Ansonsten aber stimme ich zu, dass beide Städte viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Auch die Struktur der Innenstadt und die Einzelhandelsstruktur sind durchaus ähnlich. Ich würde somit Osnabrück als westfälische Stadt bezeichnen... (lacht)

Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter. Foto: Oliver Werner

Apropos westfälisch, Frau Pötter: Stört Sie der Begriff „Westfälischer Friede“? Osnabrück liegt bekanntlich in Niedersachsen.

Pötter: Nein, keinesfalls. Der Name ist historisch bedingt. Niedersachsen ist ein Gebilde, das es 1648 noch nicht gab.

Die Osnabrücker empfinden sich nicht als Westfalen?

Pötter: Nein, sie sehen sich als Westniedersachsen.

Wenn sich zwei Städte so ähneln und durch die Geschichte verbunden sind, ist es dann nicht schade, dass sie in unterschiedlichen Bundesländern liegen?

Pötter: Natürlich gibt es unterschiedliche Ausrichtungen, die durch das jeweilige Bundesland vorgegeben sind. Wir schauen nach Hannover, Münster schaut nach Düsseldorf. Und an manchen Stellen macht sich eine unterschiedliche Landesgesetzgebung bemerkbar. Aber die Menschen nehmen die Landesgrenze kaum wahr.

Lewe: Wir haben mit dem FMO ja die Besonderheit eines Flughafens, der über eine Landesgrenze hinweg betrieben wird. Wer am FMO landet, dem ist es völlig egal, dass Münster und Osnabrück in unterschiedlichen Bundesländern liegen.

Welchen Stellenwert hat der Flughafen für die Region?

Pötter: Einen sehr hohen. Er verbindet nicht nur Münster und Osnabrück, sondern auch die angrenzenden Landkreise. Der Flughafen ist der zentrale Infrastrukturbringer für die Region, wichtig für Wirtschaft und Tourismus.

Aber der Flughafen ist nicht unumstritten.

Lewe: Die aktuellen Gutachten haben dazu beigetragen, dass die Auseinandersetzung abflacht. Wir müssen einräumen, dass der FMO früher zu groß ausgebaut und auf 4,5 Millionen Passagiere im Jahr ausgelegt wurde. Davon haben wir uns verabschiedet. Jetzt stabilisiert sich der FMO. Für die Internationalität, sei es in der Forschung oder der Wirtschaft, ist er unentbehrlich.

Pötter: Ich kann das bestätigen. Die Diskussion wird ruhiger. Natürlich haben wir eine Klimadebatte. Aber wir müssen uns der Tatsache stellen, dass die Menschen fliegen. Wenn nicht ab dem FMO, dann von einem anderen Flughafen.

Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe. Foto: Oliver Werner

Stichwort Internationalität: Im Herbst fand in münsterischen Friedenssaal das G7-Treffen der Außenministerinnen und Außenminister statt, eben wegen des Bezuges zum Westfälischen Frieden. Frau Pötter, hätten Sie die Staatsgäste auch gern im Osnabrücker Friedenssaal empfangen?

Pötter: Ich habe mich gefreut, dass es Markus Lewe gelungen ist, diese Veranstaltung nach Münster zu holen. Weil es um den Westfälischen Frieden ging, gab es auch einen Bezug zu uns. Hätte die Möglichkeit bestanden, die Außenministerinnen und Außenminister auch in Osnabrück zu begrüßen, hätte ich natürlich nicht nein gesagt.

Zumal der Weg vom FMO gleich lang gewesen wäre.

Pötter: Man ist von dort schneller in Osnabrück.

Lewe: Wirklich?

Pötter: Die gefühlte Mitte ist für mich dort, wo sich die A1 und der Dortmund-Ems-Kanal kreuzen. Der Flughafen liegt nördlich davon.

Wo arbeiten – abseits des FMO – beide Städte zusammen?

Lewe: Institutionell sind wir durch das Städtenetzwerk MONT verbunden, bestehend aus Münster, Osnabrück und der niederländischen Netwerkstad Twente mit Enschede, Hengelo und anderen Städten. In dieser Kooperation sind wir auch in Brüssel sichtbar. Es geht um Verkehrsfragen und vieles mehr.

Pötter: Man tauscht sich unter Städten aus, da spielen Grenzen keine Rolle.

Wie häufig tauschen Sie beide sich persönlich aus?

Lewe: Wir treffen uns relativ häufig, zumal Frau Pötter auch im Präsidium des Städtetages arbeitet. Alle 14 Tage haben wir sicherlich Kontakt.

Können Sie mal ein konkretes Thema benennen, was Sie so besprechen?

Pötter: Wir haben aktuell einen Interimsgeschäftsführer bei den Stadtwerken. Der war früher schon mal Interimsgeschäftsführer bei den Stadtwerken Münster. Da lag es doch auch der Hand, dass ich in Münster anrufe und um eine Einschätzung bitte.

Können Sie noch etwas intensivieren?

Lewe: Auf der MONT-Ebene können wir sicherlich noch Fragen der Energiespeicherung und der Energieumwandlung intensiver behandeln. Alles, was mit Klimaschutz zusammenhängt, macht ein hohes Maß an Zusammenarbeit erforderlich.

Die beiden Oberbürgermeister beim gemeinsamen Interviewtermin bei Aschendorff Medien in Münster. Foto: Oliver Werner

Osnabrück hat jetzt eine große Radstation am Hauptbahnhof. War Münster da das Vorbild?

Pötter: Na, klar. Beim Thema Radverkehr ist Münster in vielerlei Hinsicht ein Vorbild.

Was könnte Münster von Osnabrück übernehmen?

Lewe: Osnabrück hat tolle Schwimmbäder. Wir haben viele Schwimmbäder in Münster, die gut für das Vereins- und Schulschwimmen sind. Aber Osnabrück hat schicke Freizeitbäder. Wenn man da vorbeikommt, sieht man viele Autos mit MS-Kennzeichen.

Das hören Sie gern, Frau Pötter?

Pötter: Ja, bei den Bädern sind wir richtig gut aufgestellt. Das Einzugsgebiet ist entsprechend groß.

Osnabrück ist kleiner als Münster, aber doch Oberzentrum...

Lewe: Das würde ich so nicht sagen: Osnabrück ist nicht kleiner. Vielmehr ist es so, dass Münster großzügiger eingemeindet hat.

Pötter: Die Gebietsreform ist in Nordrhein-Westfalen anders gehandhabt worden als in Niedersachsen. Aber das ist vergossene Milch. Die Entscheidungen sind in den 1970er-Jahren gefallen. Für uns ist es wichtig, dass wir eng mit dem Landkreis Osnabrück zusammenarbeiten. Aus Sicht der Menschen gibt es fließende Übergänge zwischen Stadt und Landkreis.

Die klassischen Stadt-Land-Konflikte wie die Bewältigung der Pendlerströme treffen Münster wie Osnabrück gleichermaßen?

Pötter: Ja klar, das ist ein Thema.

Lewe: Uns verbindet da auch der Wunsch nach Bahn-Reaktivierungen: Teutoburger-Wald-Eisenbahn und Westfälische Landes-Eisenbahn. Dass wir da nur so schleppend vorankommen, zeigt, wie gnadenlos überreguliert unsere Republik ist. Im Sinne des Klimaschutzes wird überall gefordert, dass die Prozesse beschleunigt werden sollen. Wir erleben aber das Gegenteil.

Pötter: Wir müssen überdies davon wegkommen, dass die Stadt und das Umland jeweils ihren eigenen Nahverkehr planen. Bei der Verbindung setzen wir unter anderem auf das Fahrrad, weil die Entfernungen zu einigen Umlandgemeinden überschaubar sind, zumal mit dem E-Bike. Aber auch den Busverkehr werden wir neu planen. Er muss weiter bis in die Region reichen.

Handschlag vor historischer Kulisse: Katharina Pötter und Markus Lewe im Friedenssaal zu Münster. Foto: Oliver Werner

Kehren wir zurück zum Westfälischen Frieden. Am 24. Februar, dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine, gab es eine Friedenskette zwischen Münster und Osnabrück. Die Aktion wurde in Münster kritischer bewertet als in Osnabrück. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Pötter: Ich habe erstaunt und mit einem gewissen Unverständnis nach Münster geschaut. Die in Münster erörterte Frage, ob bei der Aktion etwas anderes als der Konflikt in der Ukraine im Mittelpunkt stehen könnte, hat sich mir gar nicht gestellt. Da die Kette am Jahrestag stattfand, war sie für mich selbstverständlich ein Statement gegen den Krieg in der Ukraine.

In Münster gab es Vorbehalte gerade in der ukrainischen Gemeinde.

Lewe: Die Vorbehalte kamen daher, dass bei den Ukrainern die Sorge bestand, es könne zu einer Relativierung ihres Anliegens kommen und die Kette zu einer Larifari-Veranstaltung werden. Dass dieser Eindruck entstanden ist, ist bedauerlich. Die Wahl des Datums war eine klare politische Aussage, aber das kam nicht richtig zum Tragen, sodass die Mobilisierung darüber gelitten hat.

Wie wirkt der Ukraine-Krieg auf sie persönlich?

Lewe: Ich spüre eine Mischung aus Sorge und Ohnmacht.

Pötter: Zu Beginn des Krieges war es schlicht Entsetzen. Hinzu kommt die Sorge, wie es weitergeht. Das spüre ich bei vielen Menschen.

Lewe: Eigentlich sollten alle Kinder ein Recht auf eine unbeschwerte Kindheit haben. Man spürt schon, welche Ängste Kinder aktuell haben...

Pötter: Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich meinen Kindern noch einmal erklären muss, was ein Angriffskrieg ist.

Zwischen Münster und Osnabrück existiert die Friedensroute. Sind Sie die schon mal geradelt?

Pötter: Ich noch nicht.

Lewe: Ja, beim Katholikentag in Osnabrück.

Könnte das ein gemeinsames Projekt für dieses Jahr sein?

Lewe: Das sollten wir mal überlegen.

Pötter: Oder wir radeln aufeinander zu und treffen uns dann in der Mitte.

Wir möchten Sie zum Schluss bitten, folgenden Satz zu vervollständigen: „Der Westfälische Frieden ist für uns ein Glücksfall, weil...“

Pötter: „...weil er Historie und Zukunft vereint.“

Lewe: „...weil er zeigt, dass selbst in den kompliziertesten Fällen der Frieden machbar ist.“