Urlaub in Sicht! Die nächsten Ferien stehen an, Ferienhaus oder Hotel sind schon gebucht, und nicht selten schlägt das jeweilige Reiseportal vor, doch auch gleich einen Mietwagen zu reservieren. Keine schlechte Idee, denn wie die Preisvergleichs-Plattform Check24 feststellt: „Je frühzeitiger ein Mietwagen gebucht wird, desto günstiger ist die Miete.“ Das gilt insbesondere für die Schulferien. Und worauf sollten Selbstfahrer noch achten? Hier kommen zehn Tipps, die sich auszahlen.

Mietwagen-Tipp 1

Oft fahren Urlauber besser, wenn sie schon von Deutschland aus reservieren. Die Preise sind transparent und der Partner spricht Ihre Sprache - zumindest wenn Sie bei einem internationalen Unternehmen oder einem Vergleichsportal buchen.

Mietwagen-Tipp 2

Aufpassen auf landestypische Restriktionen. Das betrifft etwa das Überqueren von Grenzen zu Nachbarländern sowie spezifische Regeln. Ein Beispiel: In einigen Ländern gilt ein Höchstalter von 75 Jahren; ältere Reisende brauchen einen Nachweis über einen absolvierten Gesundheits-Check und über unfallfreies Fahren während der letzten vier oder fünf Jahre. Informieren Sie sich unbedingt rechtzeitig vor Reiseantritt!

Mietwagen-Tipp 3

Kosten für Extras erfragen. Das betrifft etwa Kindersitze und die Gebühren für Zusatzfahrer. Wer rechtzeitig verhandelt, kann dabei oft sparen. Vor Ort und auf den letzten Drücker wird‘s teurer.

Mietwagen-Tipp 4

Ist der Versicherungsschutz ausreichend? Vollkasko und Haftpflicht (Deckungssumme mindestens eine Million Euro) sind Pflicht und unverzichtbar, Policen für Diebstahl oder Glas- und Reifenschäden sinnvoll. Die Versicherung sollte ohne Selbstbeteiligung sein, sonst müssen kleinere Schäden selbst bezahlt werden. Einige Kreditkarten inkludieren Versicherungsschutz; ein Blick in die entsprechenden Klauseln vor dem Anmieten lohnt sich.

Nicht einfach abstellen: Es ist besser, das Auto an einen Mitarbeiter der Station zu übergeben. Foto: SRT-Archiv Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mietwagen-Tipp 5

Vor allem bei Anmietungen in Deutschland gilt: Viele Anbieter stellen Smartphone-Apps bereit, in die der Kunde alle persönlichen Angaben einträgt oder über die er sich beim Vermieter registriert. Die eigentliche Anmietung vor Ort geht dann deutlich schneller.

Mietwagen-Tipp 6

Bei der Übernahme sollte das Fahrzeug gereinigt sein. Andernfalls besser auf einem anderen Wagen bestehen. Grund: Unter Staub und Matsch können sich Schäden verbergen, die später dem Kunden angelastet werden.

Mietwagen-Tipp 7

An den meisten Stationen geht ein Mitarbeiter bei der Übergabe mit dem Mieter die Mängelliste durch. Alles, was einem auffällt, sollte nun beanstandet werden. Wer sich nicht sicher ist, geht mit laufender Handykamera einmal langsam um das Fahrzeug - die Aufnahmen können im Streitfall einiges belegen.

Mietwagen-Tipp 8

Steht im Vertrag etwas von „voll-leer“-Anmietung, drohen üppige Zusatzkosten fürs Tanken. Fairer ist es, den Wagen vollgetankt zu übernehmen und mit vollem Tank wieder abzugeben. Dass getankt wurde, kann mit der letzten Tankquittung dokumentiert werden.

Mietwagen-Tipp 9

Nicht jeder Vermieter zeigt sich kulant, wenn es um Anmiet- und Rückgabezeit geht. Oft tickt die Uhr schon bei einer etwas früheren Übernahme und sofort nach dem offiziellen Rückgabetermin. Einige Unternehmen drücken bei einem Puffer von bis zu einer Stunde die Augen zu.

Mietwagen-Tipp 10

Insbesondere an Flughäfen ist es inzwischen üblich, den Mietwagen bei der Rückgabe einfach abzustellen. Besser ist es, das Auto an einen Mitarbeiter der Station zu übergeben und den Vorgang und den Zustand des Fahrzeugs protokollieren zu lassen. So können nicht später noch Forderungen für Schäden geltend gemacht werden.