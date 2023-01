Die dunkle Jahreszeit ist die Zeit der Geschichten, Märchen und Bräuche. Auf dem Land sind diese Traditionen in vielen Teilen Deutschlands über Jahrhunderte erhalten geblieben - manche erfreuen sich überregionaler Bekanntheit und regen Besucherinteresses. Andere spielen sich nahezu unbemerkt und regional in kleinen Dörfern ab. Über den Ursprung der Bräuche scheiden sich die Gemüter. Manche sind wohl keltischen Ursprungs, andere dienen in erster Linie dem Vertreiben von Geistern und Dämonen.

In den „wilden Nächten“ des 5. und 6. Dezembers ziehen im Allgäu furchteinflößende, in Tierfelle eingehüllte Gestalten beim „Klausentreiben“ durch die Dörfer. Sie tragen Hörner und Masken. An ihren Gürteln hängen Kuhschellen, die bei jedem Schritt läuten und scheppern. Bewaffnet mit Weidenruten vertreiben sie die bösen Dämonen und Geister der langen Winternächte und treffen mitunter auch die Schaulustigen. Für kleine Kinder und Hunde sind die Umzüge daher eher ungeeignet. Der Brauch stammt wahrscheinlich aus keltischer Zeit, in der die Ureinwohner hirschköpfige Gottheiten verehrten. Bereits am Tag der Heiligen Barbara, dem 4. Dezember, sind die jungen Frauen der Dörfer am so genannten „Klausenbärbeletag“ im Einsatz. Ähnlich wie ihre männlichen Kollegen ziehen die unverheirateten „Bärbele“ vermummt wie Hexen mit Ruten und Schellen nach Einbruch der Dunkelheit durch die Straßen. Allerdings sind sie wesentlich friedlicher unterwegs - statt Hieben erhalten die Zuschauer kleine Geschenke wie Äpfel, Nüsse und Plätzchen.

Wesentlich ruhiger geht es beim Schwarzwälder „Z‘ Licht go“ („Zum Licht gehen“) zu. Als es noch nicht auf jedem Hof elektrisches Licht gab, trafen sich die Menschen an dunklen Winterabenden in einer Stube. Beim Schein der Kienspäne saßen sie am Ofen, verrichteten Handarbeiten, spielten Karten und erzählten sich Neuigkeiten. Heute pflegen viele Dörfer diesen Brauch mit Gemeinschaftsabenden, an denen musiziert, geplaudert und vorgelesen wird. Einen solchen Abend können Besucher in der mehr als 250 Jahre alten „Vollmer´s Mühle“ in Seebach im nördlichen Schwarzwald erleben: Sie dürfen selbst Butter herstellen, sich am Spinnrad versuchen und Kienspäne schneiden. Natürlich können sie auch Geschichten lauschen oder selbst zum Besten geben. Einige Trachtengruppen im Schwarzwald lassen den Brauch ebenfalls einmal im Jahr aufleben.

Klausen- und Bärbeletreiben auf dem Dorfplatz von Börwang im Allgäu..Foto Peter Ehme auf dem Dorfplatz von Börwang im Allgäu. Foto: Peter Ehme

Ganz aktuell bringt die Ferienregion Hochschwarzwald das Treffen in der Stube („Stubede“) in diesem Winter in verschiedene Städte, darunter Berlin, Hamburg und Stuttgart. Ein zu einer rollenden Schwarzwald-Stube umgebauter Bauwagen mit Kuckucksuhr, Herrgottswinkel, Holzschindeln und grünen Ofenkacheln fährt im Januar zwei Wochen durch Deutschland und gewährt den Besuchern Einblicke in eine Schwarzwälder Stubede. Mit VR-Brillen können sie ein 360-Grad-Video betrachten, das ihnen das Gefühl vermittelt, hautnah und live bei einer Hochschwarzwälder Stubede dabei zu sein.

Mit Feuer dem Frühling entgegen

Nach wenigen Monaten haben aber auch die Landbewohner genug von der kalten Jahreszeit und machen sich an das Vertreiben des Winters: In Nordfriesland geschieht das mit Hilfe des „Biikebrennens“, zumeist am 21. Februar. Biike ist die friesische Form des hochdeutschen Wortes Baake und bedeutet Feuermal. Mit dem weithin leuchtenden Feuerschein der Biiken wurden in früheren Zeiten die Männer der Insel zum Walfang verabschiedet. Gleichzeitig war und ist es ein Signal, dass sich der Winter seinem Ende nähert. Auf Föhr beispielsweise brennen insgesamt rund 14 Biikehaufen. Schon Wochen vorher werden alte Weihnachtsbäume, Holz sowie vertrocknete Zweige gesammelt und aufgeschüttet. Am Biiketag thront dann der „Piader“, eine Stofffigur, die traditionell von den Mädchen des ältesten Konfirmationsjahrgangs angefertigt wird, ganz oben auf dem Haufen. Nach dem Biikebrennen treffen sich die Teilnehmer zum traditionellen Grünkohlessen in einer Gastwirtschaft. Auf der kleinen Nordseeinsel Pellworm finden vom 17. bis zum 23. Februar 2023 die „Pellwormer Biiketage“ mit Feuerspektakel, Grünkohlessen, Klönschnack, Theaterspielen, Lämmergucken und vielem mehr statt. Seit 2014 steht das Biikebrennen im Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der Deutschen Unesco-Kommission.

„Stubede": Zusammensitzen in der Stube - ein Wintewrbrauch im Hochschwarzwald. Foto: TVB

„Schiebi, schiebo, wo soll die Schiiebe ane go“, tönt es alljährlich beim Scheibenschlagen („Schiibefüür“) am ersten Fastensamstag oder -sonntag in Hohenegg und den anderen Dörfern des südbadischen Kleinen Wiesentals. In der Abenddämmerung wird auf einem Hügel außerhalb des Dorfes ein großes Holzfeuer entfacht. Die „Schiiebe“ (Scheibe) mit einer Kantenlänge von rund zehn Zentimetern ist aus Holz und hat ein Loch in der Mitte. Sie wird auf gerade, rund zwei Meter lange, biegsame Haselstecken aufgespießt und anschließend in die Glut gehalten. Glühen die Kanten der Scheibe, trägt der Schläger sie mit leicht kreisenden Bewegungen zum Scheibenbock, wo sie aufgeschlagen und mit einem Gruß an eine andere Person oder einem Vers in die Dunkelheit geschleudert wird. Hoch oben erhellt sie den Himmel wie eine Sternschnuppe, bevor sie sanft zum Tal gleitet und verglüht. Dazwischen unterhält man sich, isst eine Bratwurst oder genießt einfach nur den Blick ins Feuer. Sind alle Scheiben verbraucht, ist das Fest zu Ende, und alle warten auf den Frühling.