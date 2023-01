In den kommenden Wochen ist einiges los in den Freizeitparks in und um Deutschland. Das sind die Neuigkeiten:

Europa-Park: 10.000 schimmernde Christbaumkugeln

Der Europa-Park in Rust, Deutschlands größter Freizeitpark, geht in die 21. Wintersaison. Bis zum 8. Januar 2023 erwarten die Besucher 3000 Tannenbäume aus der Region, 10.000 schimmernde Christbaumkugeln und winterlich geschmückte Fassaden. In der „Kambly“ Winterbäckerei im Französischen Themenbereich können Besucher Lebkuchenherzen verzieren und in der Zirkus Revue ein neues Showprogramm bewundern. Im Traumzelt-Dome lockt „Das Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber mit einer neuen YULLBE GO VR-Experience. Außerdem ehrt der Park in der Wintersaison den bekanntesten Dichter Dänemarks mit der Kunstausstellung „Andersens Märchenreise im Europa-Park“ im „Blue fire Dome“. Bereits im November eröffnet hat „Eatrenalin“, ein futuristisches Gastronomie-Erlebnis für alle Sinne neben dem Hotel Krønasår. Die Gäste tauchen in unterschiedliche Welten ein - sowohl durch Düfte und Geschmack, als auch visuell, akustisch und haptisch.

Europa-Park im Winter. Foto: Europa-Park

Disneyland Paris: Minnie‘s besonderer Weihnachtswunsch

Die Weihnachtssaison, „Disney Enchanted Christmas“ dauert bis zum 8. Januar 2023 und ist im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen des Resorts noch festlicher als sonst. Beim Betreten des Parks werden die Gäste von einem 24 Meter hohen Weihnachtsbaum begrüßt und in der Main Street sorgen Musik, Girlanden und wirbelnde Schneeflocken für die Weihnachtsatmosphäre. Wenn es dunkel wird, erleben die Besucher neben der Disney D-Light-Drohnenshow die Rückkehr von „Disney Dreams®! of Christmas“. Die Show kombiniert Feuerwerk, tanzende Fontänen und Weihnachtslieder mit Projektionen von Szenen aus Disney-Klassikern wie Walt Disney Animation Studio‘s Frozen und Pixar-Filme wie Toy Story. Während der „Mickey‘s Dazzling Christmas Parade“ zelebrieren fast 100 Darsteller - inklusive Weihnachtsmann - auf fünf farbenfrohen Wagen die Magie des Winters. Und Mickey, Minnie, Donald, Daisy und Goofy sind mehrmals täglich im Musical-Show „Let‘s Sing Christmas!“ auf der Videopolis®-Bühne zu sehen und vor allem zu hören. Minnie‘s Weihnachtswunsch ist keine Überraschung: „All I want for Christmas is... Mickey“. Alle Disney-Hotels sind weihnachtlich dekoriert und den Außenbereich des Disney Hotel New York ziert eine 1,4 Meter hohe Weihnachtskugel mit einer amüsanten Zeichnung von Baby Groot, die von der Marvel-Künstlerin Skottie Young entworfen wurde. In den Walt Disney Studios Park ist der Wintermarkt „L‘Hiver Gourmand“ zurückgekehrt. Die Chalets bieten winterliche Leckereien wie Lebkuchen, Crêpes und heiße Schokolade feil.

Warner Bros. Studio Tour: Filmschnee im Hogwarts-Schloss

Mit „Hogwarts in the snow“ startet die Warner Bros. Studio Tour London in die Wintersaison. Bis zum 15. Januar 2023 erwartet die Besucher die kultige Weihnachtsball-Dekorationen aus „Harry Potter und der Feuerkelch“. Außerdem können sie einen Blick auf die festlichen Kostüme des Weihnachtsballs werfen. Erstmals erhält auch der Brunnen im Innenhof des Hogwarts-Schlosses ein winterliches Aussehen. Der Schnee - eine Mischung aus Papiergranulat und Salzkörnern - wird mit einem Sieb von Hand auf das Modell gestreut, wie bei den Dreharbeiten. Und der Gryffindor-Gemeinschaftsraum sowie der Schlafsaal der Jungen wurden mit Originalrequisiten dekoriert. Vom 21. Januar bis zum 18. April werden Filmtricks, magische Streiche und zauberhafte Missgeschicke aufgedeckt. In der gesamten Studio Tour finden Vorführungen statt, bei denen beispielsweise die Geheimnisse von Harrys Unsichtbarkeitsumhangs oder der fliegenden Hogwarts-Briefe gelüftet werden. Die Besucher können einen Origami-Heuler basteln, wie den, den Mrs. Weasley ihrem Sohn Ron in Harry Potter und die Kammer des Schreckens schickt.

Die neu Show „Spectaculum Phantastère" im Phantasialand. Foto: Phantasialand

Phantasialand: Gauklerfest mit Trampolinakrobatik

Bis zum 29. Januar 2023 erleben die Gäste im Phantasialand in Brühl jede Menge Fahrspaß, Lichtermeer, Shows und Wintermagie. Die neue Indoor-Show „Spectaculum Phantastère“ im Silverado Theatre lädt sie zu einem geheimen Gauklerfest mit Trampolinakrobatik, Ringartistik und Gesang ein. Für stimmungsvolle Lichterlebnisse im ganzen Park sorgen die „Moments of Lights“, darunter eine Videoprojektion auf dem Turm von Mystery Castle. Genuss-Stände bieten Winterliches wie Glühwein und Gulaschsuppe an und die La Catina Tacana schickt die Gäste mit einem neuen Menü auf kulinarische Reise durch die Welt der Burritos, Wraps und Nachos von Mexiko, während The African Food Corner afrikanische Kostproben wie Erdnuss-Hühnchen und Ghanaisches Red Red serviert. Für den Wintertraum kreierte Törtchen und Eclairs gibt es in der hauseigenen Patisserie. Auf dem Kaiserplatz können die Besucher unter dem Lichterbaum Eislaufen und in der Achterbahn Flying Launch Coaster F.L.Y. durch die Dunkelheit brausen. Alle Attraktionen sind bis minus zehn Grad Celsius geöffnet.

Efteling: Wintervergnügen auf der Weide

Im niederländischen Freizeitpark erleben die Besucher bis zu 5. März den Winter Efteling. Auf der Winter-Weide können sich sich an einem Freudenfeuer aufwärmen und auf der Eislaufbahn Schlittschuhlaufen. Außerdem erwarte die Besucher Shows, musikalische Darbietungen und eine festliche Beleuchtung und, soweit das Wetter es zulässt und mit Ausnahme der Wasserfahrgeschäfte, sind alle Attraktionen des Freizeitparks geöffnet. Ab 2024 wird es übrigens schaurig in Efteling, wenn der neue, gruselige Bereich mit Gastronomie, Geschäften und passendem Entertainment eröffnet. Dann geht auch die neue Attraktion „Danse Macabre 2024“ mit einem Kipp- und Senk-Fahrsystem an den Start. Im gleichen Jahr eröffnet ein siebenstöckiges Hotel mit zwei Restaurants und einem Spa-Bereich direkt neben dem Haupteingang.