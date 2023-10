Der Begriff „Sommerfrische“ tauchte erstmals im Deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm auf. Ihre Definition damals: „Erholungsaufenthalt der Städter auf dem Lande zur Sommerzeit.“ Das märchenhafte Schwarzatal schien dafür wie gemacht. Beflügelt durch den Ausbau der Schwarzatalbahn zog das wildromantische Kerbtal am Nordrand des Thüringer Schiefergebirges ab Anfang des 20. Jahrhunderts scharenweise Urlauber an. Und viele wollten zunehmend mehr als „nur“ in einer Pension entspannen, nämlich unterwegs sein – allein, in der Gruppe, mit Guide. Der Vorteil: Mit ortskundiger Führung bekommen Wanderer generell ein paar Extras, im aktuellen Fall von Andrea und Gunter Werrmann sogar extra viele.

Status als Qualitätsweg: Der Panoramaweg Schwarzatal

Schließlich kennen sich die in der Region verwurzelten Rentner sehr gut mit Geschichte(n) aus, laufbegeistert sind die beiden sowieso. Sie engagiert sich als 2. Vorsitzende im Wanderverein Saalfeld, er im Vorstand des Thüringer Gebirgs- und Wandervereins. Als Wegewart ist er zudem für Streckeninstandhaltung und Markierungen zuständig, gerade bei neuen Routen. So wirkte er auch am Panoramaweg Schwarzatal mit und sorgt dafür, dass der 136-Kilometer-Rundweg seinen Status als Qualitätsweg behält. Wer nicht eine ganze Woche investieren will – so lange etwa dauert die 3.800 Höhenmeter zählende, mittelschwere Tour -, oder wählt Einzeletappen. Dabei lässt sich ja noch manch Highlight – und digitale Wanderstempelstelle – einbauen. Werrmanns Spezialtour sieht vor, dass wir uns statt am offiziellen Wegstart in Rudolstadt-Schwarza im nahen Bad Blankenburg treffen, konkret am 200 Jahre alten Chrysopras-Wehr, benannt nach unweit gefundenen, hellgrünen Halbedelsteinen. „Nicht die einzigen Funkelfunde! Hobby-Goldwäscher ziehen immer wieder Splitter des Edelmetalls aus dem Fluss“, erzählen die Werrmanns. Und von anderen (Bade-)Wonnen der Schwarza, etwa den Strudeltöpfen flussaufwärts. „Bei gutem Wasserstand ergeben die uralten Schiefersteinmulden whirlpool-artige Bassins.“

Auf dem Felssporn: 270-Grad-Blick auf die Schwarzaschlinge

Eine Erfrischung, die noch schöner ist, wenn man sie sich verdient hat. Also „Frisch auf!“, besser: Frisch hinauf, denn schon bald zweigen die roten Dreiecke auf weißem Grund von dem auch bei Radlern beliebten Uferweg ab und säumen einen Steig durch den Mischwald bis zum „Scheesenweg“. Auf diesem beförderten Kutschen einst noble Herrschaften, Wein und Wildschweinfleisch zu dem im maurischen Ruinenstil gehaltenen Jagdschlösschen Eberstein. Ein erhabener Ort für rauschende Feste - und für eine Brotzeit. Allein die Lage auf dem Felssporn, 270-Grad-Blick auf die Schwarzaschlinge inklusive. Gut gestärkt läuft es entspannt hangabwärts, vorbei an den Strudeltöpfen zum „Schweizerhaus“, einem der wenigen Gastrobetriebe am Weg, der später auf und ab bis Schwarzburg führt. „Diese zehn Kilometer gehören zu den schönsten Abschnitten des Panoramawegs“, meint Gunter Werrmann. Und korrigiert sich sogleich: „Wobei: Eigentlich sind alle acht Etappen schön.“

Wenn es einen Hauptort für die Schwarzataler Sommerfrische gab und gibt, dann hier. In DDR-Zeiten verbrachten in der Umgebung Tausende ihre FDGB-Ferien in historischen Sommerfrischehäusern. Ganz so hoch her geht es heute nicht mehr, aber mit Vorträgen, Musik- und Wanderangeboten sowie einem „Tag der Sommerfrische“ knüpft man an die goldenen Zeiten an. Apropos Geschichte: Friedrich Ebert unterzeichnete auf der Schwarzburg am 11. August 1919 die Weimarer und somit die erste demokratische Verfassung Deutschlands.

„Sommerfrische" im Schwarzatal: Auch im Herbst lässt sich hier eine schöne Zeit verbringen. Beim Wandern, aber auch beim Entspannen und Genießen in den Pausen. Foto: SRT-Archiv/Foto Thüringen IBA, Thomas Müller

Das jahrhundertealte Schloss ist nach der Sanierung 2021 erst recht sehenswert, insbesondere sind es der Kaisersaal und die über 5.000 Objekte umfassende Waffensammlung. Auch hübsch: der Blick hinunter auf das Dorf und die den Burgfelsen umkurvende Schwarza. Und hui, was ist denn das Rote dahinten zwischen ausgedehnten Waldflächen und Wiesen? Die Werrmanns wissen Bescheid: „Die Fürstenkutsche!“ Und auch woher der Name kommt, weiß das Paar: „Mit Aufklebern, Infos und einem Quiz wird in der Schwarzatalbahn an die Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt erinnert.“

Thüringer Bergbahn als Identifikationssymbol für den Thüringer Wald

Im Stundentakt verbinden diese Züge acht Bahnhöfe – praktisch für Einheimische wie Wander-Urlauber, die Kraft sparen wollen. Werrmanns Tipp: In Obstfelderschmiede aus- und in die Thüringer Bergbahn umsteigen, ein Identifikationssymbol für den Thüringer Wald. Und ein Rekordhalter: Mit 25 Prozent Steigung gilt die 1923 für den Personenverkehr eröffnete Standseilbahn als weltweit steilste zum Transport normalspuriger Eisenbahnwagen. Schade, dass die 17 Minuten hinauf nach Lichtenhain so schnell rum sind! Gute Nachricht jedoch: Nach einem Kurzbesuch im Maschinarium, das Einblick in die umwelt- und energiesparende Technik mit den beiden Wagen – einer davon fährt „oben ohne“ - gewährt, geht es auf der „Flachstrecke“ weiter.

Dort heißt es: Weitblick statt Talkulisse. In Cursdorf dann: Alle aussteigen! Zu Fuß erreichen wir in einer halben Stunde den 30 Meter hohen Fröbelturm, der eine Top-Aussicht über die „Höhendörfer“ gewährt. Errichtet wurde der „weiße Riese“ 1888 zu Ehren Friedrich Fröbels. Dem Erfinder des Kindergartens begegnet man, rein thematisch, ständig. Etwa in den Fröbelmuseen in Bad Blankenburg und Oberweißbach, seinem Geburtsort, im Fröbelwald samt XXL-Spielplatz und auf dem Fröbelwanderweg zwischen Bad Blankenburg und Keilhau.

„Bahnhof des Jahres 2020": Der helle und moderne Bahn-Hofladen in Rottenbach fungiert als Café, Bürgertreffpunkt und Mini-Shop für regionale Produkte. Foto: SRT-Archiv/Foto Thüringen IBA, Thomas Müller

Stichwort Wandern: Ein Highlight des Panoramaweges wollen wir unbedingt noch erlaufen - die an mäandernden Minibächen entlang führende Etappe von der Talsperre Scheibe-Alsbach zur Schwarzaquelle. Die liegt unterhalb des berühmten Rennsteigs, der auf den Kammhöhen des Thüringer Waldes verläuft. Die eingefasste Spaltquelle ist ein guter Ort, um sich erneut zu stärken. Und zu sinnieren: Was jenem gerade herausgesprudelten Wasser auf den 53 Kilometern bis zur Mündung in die Saale so widerfahren wird? Und: Was könnten wir heute noch Schönes erfahren? Ein Abstecher zum Skulpturenpfad an der Trinkwassertalsperre Leibis/Lichte? Eine Stippvisite im „Haus der Natur“ in Goldisthal, das sicher nicht grundlos 2023 auf Platz 2 der beliebtesten Ausflugsziele in Thüringen gewählt wurde? Oder ab nach Katzhütte und via „Fürstenkutsche“ nach Rottenbach, dem „Bahnhof des Jahres 2020“. Erkenntnis vor Ort: Die Auszeichnung ist verdient, nicht nur in puncto denkmalgerechter Sanierung des Schmuckstücks, sondern auch wegen dessen innerer Werte. Der helle und moderne Bahn-Hofladen fungiert als Café, Bürgertreffpunkt und Mini-Shop für regionale Produkte. Bei „Kaffee mit Satz“ und einem buttercremigen LPG-Kuchen hofft man geradezu, dass der Anschlusszug Richtung Erfurt Verspätung haben möge.