Müllproblem auf Bali Foto: Carola Frentzen/dpa up-down up-down Plastik im Paradies Wie „Trash Heroes“ auf Bali die Müllberge bekämpfen Von dpa | 07.12.2022, 10:31 Uhr

Bali ist für viele das Paradies auf Erden. Die Kehrseite: Gerade in der Monsunzeit werden ganze Müllteppiche an die Strände gespült. Das Umweltbewusstsein ist mangelhaft, Recycling-Anlagen sind rar. „Trash Heroes“ gehen das Problem an - und einer macht aus Müll sogar Kunst.