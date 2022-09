Groningen Wasser Grachten Foto: Christoph Driessen/dpa-tmn up-down up-down Wunderstädtchen Wie ein Hinkelstein Groningen noch cooler machte Von dpa | 19.09.2022, 05:04 Uhr

Keine niederländische Stadt ist so jung wie Groningen. Und in kaum einer sind die Bewohner so glücklich. Seit 2019 macht Groningen uns jetzt auch noch vor, wie Städtebau geht. Zeit für einen Besuch.