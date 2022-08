HANDOUT - Am besten aufs Smartphone herunterladen: Unterwegs sollte man immer eine Karte zur Hand haben. Foto: Wolfgang Warmuth/alpenvereinaktiv.com/DAV/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Wolfgang Warmuth up-down up-down Wandern und Naturschutz Wenn der digitale Ranger einschreitet Von dpa | 10.08.2022, 04:51 Uhr

Blindes Vertrauen in Instagram-Posts und Apps sorgt in den Bergen immer wieder für Probleme - Wanderer geraten in Gefahr und die Natur leidet. Ranger sind deshalb auch im Netz gefragt.