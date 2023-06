Nach den europaweit gültigen Bahn-Fahrgastrechten können Zugreisende bei Ausfällen und Verspätungen von der Bahn eine Erstattung verlangen. Seit dem 7. Juni 2023 gilt aber eine neue „Verordnung über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr“ (EU 2021/782) mit eingeschränkten Rechten. Ab diesem Tag müssen Eisenbahnunternehmen keine Entschädigung mehr zahlen, wenn die Verspätung durch einen der folgenden Gründe entstanden ist: Höhere Gewalt, also zum Beispiel Sturm, Verschulden eines Fahrgasts, Verhalten Dritter, wenn also beispielsweise Personen die Gleisanlage betreten, oder Sabotage-Akte. Zudem muss die Verspätung oder der Zugausfall trotz aller Sorgfalt unvermeidbar sein.

Streiks gelten nicht als höhere Gewalt

Gut zu wissen ist: Streiks des Bahnpersonals fallen nicht unter den Begriff der höheren Gewalt, wie das Europäische Verbraucherzentrum mitteilt. Auch bei anderen Verspätungsgründen als den oben genannten muss die Bahngesellschaft weiter eine Entschädigung zahlen und zwar wie bisher 25 Prozent des Fahrpreises bei mehr als 60 bis 119 Minuten Verspätung. Ab 120 Minuten sind es sogar 50 Prozent. Wer ein Ticket für die Hin- und Rückfahrt gekauft hat, bei dem wird für die Berechnung der Erstattung der halbe Fahrpreis zugrunde gelegt. Hat das Hin- und Rückfahrt-Ticket also zum Beispiel 150 Euro gekostet, dann berechnen sich die Prozente von 75 Euro. Achtung: Folgeschäden, die sich aus der Verspätung ergeben, wie etwa ein verpasster Anschlussflug oder eine nicht mehr nutzbare Hotelreservierung, werden von der Bahngesellschaft nicht bezahlt. Darauf bleibt der Fahrgast sitzen. Das war allerdings auch bisher schon so.

Lange Wartezeit: Bei mehr als 60 Minuten Verspätung oder Zugausfall, können sich Fahrgäste zum Beispiel auf einen späteren Zug umbuchen lassen. Foto: Karsten-Thilo Raab/SRT

Keine Veränderung gab es auch bei den weiteren Fahrgastrechten nach Zugausfall oder Verspätung von mehr als 60 Minuten: Da muss das Bahnunternehmen die Reisenden weiter mit Speisen und Getränken versorgen (falls verfügbar oder in vernünftiger Form lieferbar). Und der Fahrgast hat das Recht, sich auf einen späteren Zug umbuchen zu lassen. Jetzt muss es sich der Fahrgast aber gefallen lassen, wenn er auf den Zug eines anderen Bahnunternehmens umgebucht wird. Er kann auch die Weiterreise selbst organisieren und dem Bahnunternehmen die Kosten hierfür in Rechnung stellen. Dies gilt allerdings nur, wenn sich das Bahnunternehmen damit einverstanden erklärt hat oder nicht innerhalb von 100 Minuten nach der planmäßigen Abfahrt des Zuges auf einen anderen Zug oder auf ein anderes Verkehrsmittel umgebucht hat. In dem Fall kann der Fahrgast die Fahrt zum Beispiel auch per Bus fortsetzen.

Wenn die Reise sinnlos geworden ist, gilt weiterhin wie vor dem 7. Juni 2023: Der Reisende kann den vollständigen Fahrpreis von der Bahn zurückverlangen. Will der Gast die Fahrt aufgrund der Verspätung nicht fortsetzen, kann er die Bahnreise abbrechen und sich kostenlos zum Startbahnhof zurückbringen lassen. Ihm steht dann auch der Betrag für die nicht gefahrene Teilstrecke zu. Auch diese Regel gilt unverändert. Wenn die Weiterreise nicht möglich ist, muss die Bahn eine Hotelübernachtung bezahlen und wo notwendig auch den Preis der Hin- und Rückfahrt zum Hotel. Auch dies galt bereits in der alten Fahrgastrechte-Verordnung. Neu ist, dass die Bahn den Hotelaufenthalt auf drei Nächte begrenzen kann, wenn die Verspätung durch höhere Gewalt oder das Verhalten Dritter verursacht wurde.

Musterbrief-Generator vom Europäischen Verbraucherzentrum

Hat der Passagier Gepäck aufgegeben und es geht verloren, dann haftet das Bahnunternehmen. Auch diese Regel hat sich nicht verändert. Wer aufgrund der neuen Regeln Geld von der Deutschen Bahn oder einer anderen Bahngesellschaft zurückerhalten will, für den hat das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland einen kostenlosen Musterbrief-Generator „S.elbst-H.ilfe-T.ool“ erstellt. Damit kann man seine Rechte selbst und direkt beim Beförderungsunternehmen geltend machen. Das Tool ist hier zu finden: selbsthilfe.evz.de