Feiertag in Großbritannien Foto: Magdalena Tröndle/Symbolbild/dpa up-down up-down Feiertag für die Briten Was während des Staatsaktes für die Queen zu bleibt Von dpa | 19.09.2022, 10:03 Uhr

Eine Nation trauert. An keinem anderen Tag dürfte das im Alltagsleben im Vereinigten Königreich so spürbar sein wie an diesem Montag. Ein Land hält inne, während die Monarchin ihre letzte Reise antritt.