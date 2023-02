Schluss mit stundenlangem Stau im Sommer an der Grenze zu Kroatien. Seit dem 1. Januar heißt es: freie Fahrt! Denn die Kontrollen zwischen der Slowakei und Kroatien entfallen. Und auch die Reisenden, die das Adria-Land per Luftfahrt ansteuern wollen, müssen ab dem 26. März 2023 durch keine Passkontrolle mehr. Wer länger bleiben möchte als nur einen Urlaub lang, kann nun auch bis zu drei Monate im Land verweilen, dort leben, arbeiten oder studieren. Ein gültiger Reisepass oder Personalausweis sollte selbstverständlich immer mitgeführt werden.

Euro statt Kuna

Kroatien ist nun 27. Mitglied des Schengen-Raums und neues Euro-Familienmitglied. Die Währung löst den bisherigen Kuna ab und macht damit Reisenden aus der Eurozone das Leben leichter. Seit dem 15. Januar ist der Euro einziges gesetzliches Zahlungsmittel in Kroatien. Bedeutet für alle Reisenden aus den Eurogemeinschaftsländern: Der Geldumtausch in Wechselstuben ist nicht mehr nötig. Die gleiche Landeswährung bedeutet auch keine Wechselkursverluste. Das macht Touristen und Touristinnen den Preisvergleich vor Ort einfacher. (Sie haben noch Kuna aus dem letzten Kroatien-Urlaub? Dann können Sie diese noch bis Ende 2023 bei Banken in Kroatien gebührenfrei umtauschen.)

Ein Land, das Meer zu bieten hat

Auch wenn Kroatien schon zuvor bereits beliebtes Reiseziel war, ist das Reisen in das Land an der Adria für Bürger des Schengenraums nun deutlich einfacher. Wer das Land bisher noch nicht bereist hat – ein kleiner Vorgeschmack auf das, was das Land zu bieten hat:

Die Stadt Rab hat sehr viele Sehenswürdigkeiten und die meisten sind zu Fuß zu erreichen. Foto: Itana Salopek/Unsplash Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Vorteil an diesem kleinen, langgezogenen Land, das sich auf fast 2.000 Kilometern an das adriatische Meer schmiegt: Egal wo man sich im Land befindet, das Meer ist nie weit entfernt. Kroatien ist für seine kilometerlangen Strände, kristallklaren Kiesel- und Felsbuchten und mehr als 1.200 Inseln bekannt, die sich wie bei einer Perlenkette vor dem Festland aufreihen. Nur 70 von ihnen sind überhaupt bewohnt, zwei der bekanntesten sind wohl Rab und Brac. Hübsche Küstenstädtchen mit mittelalterlichem Flair ziehen viele Reisende daher ans Meer – Pula, Porec, Rovinj, Zadar oder Split sind nur einige dieser nostalgisch-charmanten Städte. Aber auch das Inland bietet besondere Highlights, Naturlandschaften mit einer vielfältigen Flora und Fauna, Seen und Wasserfälle. In den gebirgigen Regionen gibt es sogar noch Braunbären

Von Badeurlaub bis Kulturtrip

.Die kroatische Küste lässt sich in drei Regionen einteilen: Istrien ist aufgrund seiner Nähe und Lage im Norden für die europäischen Nachbarn eines der beliebten Ziele. Die Halbinsel ist gut erreichbar, beheimatet nicht nur die kleinste Stadt der Welt (nur 30 Bewohner leben in Hum), sondern hat auch Badebuchten, Küstenstädtchen, Sehenswürdigkeiten und eine gute Infrastruktur zu bieten, die die Region zum Rundumpaket für Groß und Klein machen. Generell ist Kroatien ein Land für jeden und für jedes Portemonnaie. Familien, (Wasser)Sportbegeisterte, Wanderfreunde, Sonnenanbeter und Gemütliche, Nachtleben-Gewächse oder Kulturinteressierte – hier wird sicher jeder fündig. Vielleicht auch in der an Istrien angrenzenden Bucht Kvarner oder in Dalmatien, das sich bis in den Süden des Landes erstreckt. Finalen Abschluss und für viele ein Highlight ist hier die „Perle der Adria“: Dubrovnik. Die Hafenstadt der Region Dalmatien ist geprägt von seiner Altstadt, die vollständig von einer massiven im 16. Jahrhundert errichteten Steinmauer umgeben ist, und unmittelbar am Wasser liegt. Die verwinkelte Altstadt bietet quasi in jeder Gasse ein ansprechendes Fotomotiv, die Architektur ist geprägt von Barock bis Gotik. Nur die vielen Stufen sollte man nicht unterschätzen!

Inmitten des Landes liegt dagegen die Hauptstadt Zagreb. Die Kulturmetropole besticht durch prächtige Kirchen, Adelspaläste und Museen. Die Studentenstadt liegt zwar nicht am Meer, ist aber für sein Nachtleben bekannt. Wer Kultur hautnah in Kroatien erleben will, kommt auch an Split nicht vorbei. Hier in der zweitgrößten Stadt des Landes im Herzen der Altstadt steht der Diokletianpalast – einst ehemaliger Sitz des römischen Kaisers. Neben diesem Unesco-Weltkulturerbe gibt es aber auch andere beeindruckende Sehenswürdigkeiten wie die Kathedrale oder die Stadtmauer

Die Insel Visovac zählt zu den wichtigsten Kulturschätzen Kroatiens Foto: Hrvoje_Photography/Unsplash Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Abwechslungsreiche Natur

.Auf kleinstem Raum hat Kroatien eine einzigartige Fauna und Flora zu bieten, begrünte Täler, sanfte Hügel, tiefe Schluchten und Gebirgszüge. Acht National- und 11 Naturparks gibt es hier, die mit unberührter Natur beeindrucken und teilweise sogar unter dem Schutz der UNESCO stehen. Wilde Flüsse ziehen sich auch durchs Land und münden zum Beispiel in die wohl bekannteste Seenlandschaft des Landes, den Nationalpark Plitvicer Seen – für viele ein Muss. Die Plitvicer Seen zeichnen sich durch die kaskadenförmigen Seen aus, die zusammen imposante Wasserfälle ergeben. Zugegeben, dieses Naturschauspiel ist kein Geheimtipp mehr. Ein Wanderweg oberhalb der Seen soll aber auch besondere Aussichten bieten.

Neue Camping-Plätze

Neben Italien ist Kroatien wohl eines der beliebtesten Reiseziele für Camper. 300 Campingplätze bietet das Land, die meisten von ihnen am Meer, an Flüssen oder Seen gelegen. 21 von ihnen gelten als ADAC-Superplätze. Diese Fünf-Sterne-Plätze bieten Freizeitangebote, Bademöglichkeiten, gute Sanitärausstattung und Infrastruktur. In diesem Jahr gibt es vier neue beziehungsweise erneuerte Campingplätze, die ihre Serviceangebot ausgeweitet haben: Der Platz Camping Mon Perin in Bale in Istrien bietet nicht nur 630 Standplätze und Mietunterkünfte, sondern auch noch ein Open-Air-Kino am Strand, ein Tiergehege oder sogar Bio-Obst- und – Gemüse zum Selbsternten. Neu sind auch das Ježevac Premium Camping Resort in Krk oder das Arena Grand Kažela Campsite in Medulin. San Servolo Wellness Camping bietet, wie der Name bereits verrät, ein umfangreiches Wellness- und Beautyangebot, ein Hallenbad und sogar eine eigene Craftbier-Brauerei.