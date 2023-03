Der Überblick

Um die Antwort nach der höchstmöglichen Zahl vorwegzunehmen: Es werden generell maximal fünf Sterne vergeben. Es ist die weltweit höchste Kategorie, die Luxus pur und die Erfüllung höchster Ansprüche garantiert – natürlich einhergehend mit dem entsprechenden Übernachtungspreis. Sechs oder sieben Sterne, wie zuweilen in Foren oder Angeboten offeriert, werden nie vergeben. Sie sind eine Erfindung von PR-Agenturen, Journalisten und Hotelinhabern, die meist in arabischen und asiatischen Urlaubsregionen zu verorten sind. Dennoch macht die Eigenkategorisierung aus der Sicht der Anbieter objektiv Sinn, denn ein sogenanntes 7-Sterne-Hotel wie beispielsweise das 1999 in Dubai eröffnete Hotel Burj-al-Arab unterscheidet sich schon recht deutlich von einem „herkömmlichen“ 5-Sterner allein deshalb, weil für jedes Zimmer ein Diener zur Verfügung steht.

Hintergrund

Die Idee hinter der Vergabe der Sterne ist, Hotels miteinander vergleichbar zu machen. In Deutschland nimmt die Klassifizierung seit 1996 der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) anhand eines ausgeklügelten Kriterienkatalogs mit Punktesystem vor. Allerdings gilt dieses „Ranking“ nur in Deutschland, da im Ausland jeweils andere Klassifizierungverfahren verwendet werden - oder anders gesagt: Es gibt keine einheitliche Regelung für die Vergabekriterien bei Hotelsternen.

So erklärt sich, warum ein 3-Sterne-Hotels in Spanien oft schlechter ausgestattet ist als eines in Deutschland, wo die Kategorisierung in Sterne übrigens freiwillig erfolgt. In einigen Ländern ist diese gesetzlich vorgeschrieben, beispielsweise in Belgien, Ungarn, Spanien oder Portugal. In Deutschland haben statistischen Erhebungen zufolge immerhin etwa 7.000 Hotels mindestens einen Stern.

Allerdings: Ende 2009 haben die Hotelverbände aus Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Schweden, der Schweiz, Tschechien und Ungarn die „Hotelstars Union“ gegründet und sich auf gleiche Bewertungsstandards festgelegt. Mittlerweile hat die „Union“ 17 Mitgliedsländer.

Um eine bestimmte Anzahl von Sternen zu erhalten, muss ein Hotel eine Vielzahl an Kriterien erfüllen Foto: iStock Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Vergabe

Um eine bestimmte Anzahl von Sternen zu erhalten, muss ein Hotel eine Vielzahl an Kriterien erfüllen, die in Qualitäts- und Leistungsmerkmale aufgeteilt sind. Bewertet werden Infrastruktur, Ausstattung der Zimmer, die Empfangs- und Aufenthaltsräume und der gebotene Service. Grundvoraussetzungen in jeder Sternekategorie sind Sauberkeit und ein hygienisches Angebot, heißt es im „Kriterienkatalog“ der Deutschen Hotelklassifizierung.

Die Klassifizierung ist kostenpflichtig und muss beantragt werden. Sie erfolgt nach 247 festgelegten Kriterien. Für jedes einzelne Kriterium ist eine bestimmte Anzahl an Punkten definiert. Erfüllt ein Hotel diese, bekommt es die Punkte. Am Ende der Liste werden die Punkte addiert. Die Summe bestimmt dann die Sternekategorie, die ebenfalls definiert ist. So muss beispielsweise ein 3-Sterne-Hotel mindestens 76 Mindestkriterien erfüllen und insgesamt mindestens 270 Punkte erreichen. Zwischen 271 bis 410 Punkten wird der Zusatz „Superior“ (siehe unten) vergeben. Die Zertifizierung ist drei Jahre gültig. In dieser Zeit darf man die Plakette gut sichtbar am Hoteleingang anbringen. Am Ende der drei Jahre muss eine neue Prüfung erfolgen, sonst werden die Sterne aberkannt.

Die Sterne

Mit zunehmender Anzahl der Sterne steigen die Anforderungen an die Ausstattung und das Dienstleistungsangebot. Die Kriterien der Sterne in Deutschland sind laut Hotelstars folgende:

1 Stern: für einfache Ansprüche

Alle Zimmer mit Dusche/WC oder Badewanne/WC

Tägliche Zimmerreinigung (mit Möglichkeit zum Abmelden)

WLAN Internetzugang im öffentlichen Bereich und auf den Zimmern sowie ein Monitor mit Fernsehprogramm in für die Raumverhältnisse angemessener Größe mit Fernbedienung

Tisch und Stuhl

Seife oder Waschlotion sowie Angebot von Hygieneartikeln auf Wunsch und Badetücher

Empfangsdienst

Erweitertes Frühstücksangebot und Getränkeangebot im Betrieb

Depotmöglichkeit

Bargeldlose Zahlung

2 Sterne: für mittlere Ansprüche

Frühstücksbuffet

Leselicht am Bett

Schaumbad oder Duschgel sowie Hand- und Badetücher

Wäschefächer

Mitarbeiter mit Fremdsprachenkenntnissen

Nähzeug und Schuhputzutensilien auf Wunsch

3 Sterne: für gehobene Ansprüche

10 Stunden besetzter Empfangsdienst, 24 Stunden über digitale Kommunikation oder Telefon erreichbar

Sitzgruppe im Empfangsbereich, Gepäckservice auf Wunsch, gesicherte Gepäckaufbewahrung für Gäste

Getränkeangebot auf dem Zimmer

Dem Hotelgast zugängliches Gerät zur internen und externen Kommunikation

Audio- / Multimedia- Unterhaltung

Haartrockner, Papiergesichtstücher

Ankleidespiegel, Kofferablage

Waschen und Bügeln der Gästewäsche

Zusatzkissen und -decke auf Wunsch

Systematischer Umgang mit Gästebeschwerden

Zweisprachige, hoteleigene Website

4 Sterne: für hohe Ansprüche

16 Stunden besetzter Empfangsdienst, 24 Stunden über digitale Kommunikation oder Telefon physisch verfügbar

Lobby mit Sitzgelegenheiten und Getränkeservice, Hotelbar oder Lounge-Bereich

Frühstücksbuffet mit Bedienung oder gleichwertige Frühstückskarte

Minibar oder Maxibar, oder 24 Stunden Getränke im Roomservice

Bequeme Sitzgelegenheit (gepolsterter Sessel/Couch) mit Beistelltisch/Ablage

Bademantel und Hausschuhe auf Wunsch

Kosmetikartikel (z. B. Duschhaube, Nagelfeile, Wattestäbchen), Kosmetikspiegel, großzügige Ablagefläche im Bad

Internationale Fernsehsender

5 Sterne: für höchste Ansprüche

24 Stunden besetzter Empfangsdienst, 24 Stunden über digitale Kommunikation oder Telefon physisch erreichbar

Wagenmeisterservice

Concierge- Shuttle-Dienst oder Limousinen-Service

Gepäckservice

Personalisierte Begrüßung mit frischen Blumen oder Präsent auf dem Zimmer

Minibar und 24 Stunden Speisen und Getränke im Roomservice

Frühstückskarte im Roomservice

Internet-Endgerät auf dem Zimmer auf Wunsch

Safe im Zimmer

Bügelservice (innerhalb einer Stunde), Schuhputz- und Nähservice

Abendlicher Turndownservice

Bei der Vergabe der Sterne werden unter anderem die Zimmer, die Rezeption und Services unter die Lupe genommen. Foto: iStock Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Garni“ und „Superior“

Zusätzlich zu den Sternen findet sich oft noch der Zusatz „Garni“ und „Superior“. Ist ein Hotel beispielsweise mit „3 Sterne Superior“ ausgezeichnet, liegt es es in vielen Kategorien über dem Durchschnitt.

Unter „Hotel garni“ versteht man eine Unterkunft, in der nur Frühstück angeboten wird, maximal lässt sich hier eine kleine Mahlzeit bestellen. „Hotel garni“ findet sich nur in den unteren Sternekategorien. 5-Sterne-Hotels mit dieser Bezeichnung kann es aufgrund der hohen Kriterien natürlich nicht geben.

Im Ausland

Im Ausland gilt der Bemessungsmaßstab nur bei Ländern, die sich den „Hotelstars“ angeschlossen haben. Das macht eine Bewertung entsprechend schwierig. So werden Hotels in Spanien, wo es von gesetzlicher Seite übrigens eine Sternepflicht gibt, dezentral nach 17 verschiedenen regionalen Klassifizierungsgesetzen bewertet. In Finnland und Norwegen gibt es bis zum heutigen Tag kein offizielles System.