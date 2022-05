Auf einem Aufsteller werden Flugpassagieren Tipps für die Sicherheitskontrolle am Flughafen Hamburg Airport angezeigt. Foto: Marcus Brandt/dpa FOTO: Marcus Brandt Reisen Warteschlangen am Flughafen: Passagiere oft unvorbereitet Von dpa | 18.05.2022, 21:16 Uhr

Großes Parfüm oder Schnaps im Handgepäck - nach zwei Jahren Pandemie haben viele Menschen „das Fliegen verlernt“ und halten damit andere an den Sicherheitskontrollen auf. Das haben der Flughafen Hamburg und die Bundespolizei festgestellt und Tipps für eine schnelle Abfertigung vorgestellt. „Viele Fluggäste sind unvorbereitet“, sagte die Leiterin des Passagiermanagements Stefanie Harder am Mittwoch. Viele Gegenstände landeten im Müll, weil Passagiere vergessen hätten, was mit ins Handgepäck darf und was nicht, so Harder. Pro Passagier entstehen nach Angaben des Hamburger Flughafens etwa 25 Prozent mehr Müll als vor der Pandemie.